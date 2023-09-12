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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na otur oturduğun yerde mesajı: Kendisi adayımızdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na otur oturduğun yerde mesajı: Kendisi adayımızdır

Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğrayan CHP’de kafalar yerine gelebilmiş değil. Ağır bir mağlubiyet alınan seçimin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında çıkan koltuk savaşı trajikomik bir duruma geldi. Kılıçdaroğlu ‘zoom’ darbe girişimiyle kendisine karşı savaş açan İmamoğlu’na rotayı çizdi. İstanbul’un ‘hizmet’ skandallarıyla döküldüğünün farkına varamayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu partiden çıkan 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak istifa sesi çıkartanlara susturuyor.

Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına aldırış etmeyen CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CHP genel başkanlığına göz kırparak, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.



OTUR OTURDUĞUN YERDE MESAJI: EKREM İMAMOĞLU ADAYIMIZDIR

CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İmamoğlu'na rota çizdi.

"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"

Sözcü'den İpek Özbey' konuşan CHP lideri, "Kimseye de özel bir kırgınlığım yok. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz" şeklinde konuştu.

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