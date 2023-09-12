Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na otur oturduğun yerde mesajı: Kendisi adayımızdır
Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğrayan CHP’de kafalar yerine gelebilmiş değil. Ağır bir mağlubiyet alınan seçimin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında çıkan koltuk savaşı trajikomik bir duruma geldi. Kılıçdaroğlu ‘zoom’ darbe girişimiyle kendisine karşı savaş açan İmamoğlu’na rotayı çizdi. İstanbul’un ‘hizmet’ skandallarıyla döküldüğünün farkına varamayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu partiden çıkan 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak istifa sesi çıkartanlara susturuyor.
OĞUL BABAYA KARŞI TEKRARDAN AYAKLANDI
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CHP genel başkanlığına göz kırparak, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.
OTUR OTURDUĞUN YERDE MESAJI: EKREM İMAMOĞLU ADAYIMIZDIR
CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.
Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İmamoğlu'na rota çizdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...