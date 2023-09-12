Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na otur oturduğun yerde mesajı: Kendisi adayımızdır

Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına aldırış etmeyen CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını dile getirdi.