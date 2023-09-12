Gaz merkezi fiyatları nasıl etkiler? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak?

LNG'nin ithalatı ve ihracatı konusunda önemli bir merkez olma hedefimiz var. Bu konuda Trakya ve çeşitli limanlarımızda yeni tesisler yapılıyor. Bunlar tabi yatırım gerektiren işler. Gazı LNG olarak hizmete girmesi için 2 tane tesisi gerekir. Bunlar çok ciddi yatırımlardır. Türkiye'nin gaz merkezi olması için bir taraftan kaynak çeşitliliği gerekiyor bu konuda Türkiye farklı ülkelerden alım yaptığı için avantajlı. Kesintisiz bir akışın olması şart. Depolama ve lojistik kapasitesinin ve sayılarının artması gerekir. İşte bunlar için çok ciddi yatırımlar gerekir.