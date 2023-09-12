Gaz merkezi fiyatları nasıl etkiler? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak?
Hindistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurulması planlanan doğal gaz merkezi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğal gaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğal gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek" dedi. Peki gaz merkezi ne zaman kurulur? Doğal gaz merkezi için hangi bölgeler üzerinde çalışılıyor? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya ne zaman taşınmaya başlar? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak? Enerjide merkez ülke olma yolunda atılan adımlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz değerlendirdi.
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapılan G20 zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gaz merkezine dair önemli bilgiler veren Başkan Erdoğan, "Atılacak adımla bir enerji merkezinin Ataşehir'de kurulmasını sağlayacağız. Soçi ziyaretinde de bunu Sayın Putin ile görüştük. Malum bizim şu anda Trakya'dan gelen doğal gaz yaklaşık yüzde 40-50, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak ama şu anda Avrupa bizden doğal gaz bekliyor. Trakya merkezli olan dağıtımdan Avrupa'ya da oradan doğal gaz temin edeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Ataşehir enerjinin birçok çeşidinin adeta pazarlandığı, dağıtımının yapıldığı yer olacak. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Başka ülkelerin de kaynaklarının Avrupa pazarına ulaşması Türkiye'nin küresel enerji merkezi olması ile mümkün. Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye'de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatı Türkiye'de belirlenecek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Peki gaz merkezi ne zaman kurulur? Doğal gaz merkezi için hangi bölgeler üzerinde çalışılıyor? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya ne zaman taşınmaya başlar? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak? Enerjide merkez ülke olma yolunda atılan adımlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz değerlendirdi.
Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz'ün açıklamaları:
"Bakü-Ceyhan-Tiflis'ten itibaren bakarsak Türkiye bir süredir doğal gaz konusunda merkez olma çalışmasını sürdürüyor. O günden beri TANAP, Mavi Akım gibi çeşitli yatırımlarla bu yol izlendi. Ukrayna savaşına kadar bu yatırımlar devam etti ve hala daha sürüyor. Savaş sonrası özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin özellikle Türkiye'nin doğal gaz ve enerji merkezi olmasını söyledi. Bu zaten Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü bir politikadır.
Türkiye'nin sadece bir geçiş noktası olmayıp aynı zaman piyasaya yön veren bir aktör olma hedefi var. Putin'in bu hedefi koymasının başlıca sebeplerinden biri de AB'nin uyguladığı yaptırımlar var. Türkiye bu yaptırımlara taraf değil. Putin bu enerji ürünlerinin Türkiye üzerinden dünyaya dağıtılması yönünde planını açıkladı. Ancak bu zaten Türkiye'nin üzerinde yıllardır çalıştığı bir politikaydı. Türkiye enerji rotalarının kesiştiği bir yerde bulunuyor. Bunun yanında kendi keşfettiğimiz gazımız var.
LNG'nin ithalatı ve ihracatı konusunda önemli bir merkez olma hedefimiz var. Bu konuda Trakya ve çeşitli limanlarımızda yeni tesisler yapılıyor. Bunlar tabi yatırım gerektiren işler. Gazı LNG olarak hizmete girmesi için 2 tane tesisi gerekir. Bunlar çok ciddi yatırımlardır. Türkiye'nin gaz merkezi olması için bir taraftan kaynak çeşitliliği gerekiyor bu konuda Türkiye farklı ülkelerden alım yaptığı için avantajlı. Kesintisiz bir akışın olması şart. Depolama ve lojistik kapasitesinin ve sayılarının artması gerekir. İşte bunlar için çok ciddi yatırımlar gerekir.
Türkiye'nin gaz piyasalarına yön verebilmesi adına bir finansal merkez olması gerekir. İstanbul Finans Merkezi'nin varlığı ve özellikle enerji ticaretinde öne çıkmasının amaçlarından biri budur. Bu yönde bir ulusal politikamız var. Rusya da yaptırımlardan dolayı Türkiye'nin bu ulusal politikası ile örtüşen bazı beyanlarda bulunuyor. Burada AB yaptırımlar ne kadar esner? Buradan gelecek gazın ne kadarını Türkiye üzerinden AB'ye satabiliriz? Çok ciddi planlamalar gerektiren işlerden bahsediyoruz."
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