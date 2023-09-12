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Gaz merkezi fiyatları nasıl etkiler? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak?

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 10:10
Güncelleme:12.09.2023 10:12
Hindistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurulması planlanan doğal gaz merkezi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğal gaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğal gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek" dedi. Peki gaz merkezi ne zaman kurulur? Doğal gaz merkezi için hangi bölgeler üzerinde çalışılıyor? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya ne zaman taşınmaya başlar? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak? Enerjide merkez ülke olma yolunda atılan adımlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz değerlendirdi.
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