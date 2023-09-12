12 Eylül 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gaz merkezi fiyatları nasıl etkiler? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak?
Hindistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurulması planlanan doğal gaz merkezi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğal gaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğal gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek" dedi. Peki gaz merkezi ne zaman kurulur? Doğal gaz merkezi için hangi bölgeler üzerinde çalışılıyor? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya ne zaman taşınmaya başlar? Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nasıl taşınacak? Enerjide merkez ülke olma yolunda atılan adımlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz değerlendirdi.