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A Haber doğalgaz depolama alanında

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Giriş: 12.09.2023 15:07
Güncelleme:12.09.2023 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trakya'nın doğalgaz merkezi olacağını vurguladı, gözler Silivri Gaz Depolama tesisine çevrildi. A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu Murat Altuğ Karataş aktardı.
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A Haber doğalgaz depolama alanında
A Haber doğalgaz depolama alanında
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