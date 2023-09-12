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Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi! Seçim vaatleri yine havada kaldı! "58 km metro yapacağım dedi! 1 km bile yapamadı"

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Mansur Yavaş Ankara’yı bitirdi! Seçim vaatleri yine havada kaldı! 58 km metro yapacağım dedi! 1 km bile yapamadı

CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanmaya devam ediyor. Göreve gelmeden önce verdiği seçim vaatlerini unutan Yavaş’ı, AK Parti ABB Grup Başkanvekili Murat Köse, katıldığı programda bombaladı. Köse, “Mansur Yavaş seçim vaadi olarak 58 km metro yapacağına söz vermişti. 1 km bile metro yapamadı” dedi.

CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan ABB'de skandal üstüne skandal yaşanıyor.

CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamadı.

"Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu.

HİZMET SİYASETİNDE ÇUVALLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olma hayaliyle girdiği yolculuktan hüsranla çıkarken kenti ise ihmal etti. Ankara'da vadedilen 'hizmet' siyaseti de çuvalladı.

HİZMETTE İLK 10'LARDA OLAN ABB 27'NCİ SIRAYA DÜŞTÜ!

AK Parti döneminde hizmet sıralamasında ilk 10'da olan ABB, 4 buçuk yılda 27'nci sıraya geriledi.

Ankara Büyükşehir'in "hizmet ortalaması" da yüzde 50'den yüzde 30'lara kadar düştü. Göreve gelir gelmez belediye bünyesinden 5 bin işçiyi çeşitli sebeplerle işten çıkaran Yavaş, 29 bin 500 kişi ile devraldığı ABB'ye 17 bin 500 yeni personel alarak toplam çalışan sayısını 42 bin kişiye çıkardı.

"Tasarruf edeceğiz" diyerek göreve gelen Yavaş, aldığı personel ile belediye kasasına yıllık 25 milyardan fazla yük yükledi

Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan Yavaş, personelin maliyetini bile karşılamakta zorlanırken 30 büyükşehir içinde hizmet sıralamasında ilk onda olan ABB'yi ise 4 buçuk yılda 27'nci sıraya düşürdü.

ANKARA'YA 4 BUÇUK YILDA 2 PARK YAPABİLDİ, VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ TUTMADI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığını kazanmasının üzerinden 4,5 yıl geçen Mansur Yavaş görev süresi boyunca Ankara'ya sadece iki park yapabildi.

ANKARA SEL ALTINDA KALMIŞTI!

Ankara'da vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından şehir sel altında kalmıştı. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstermişti.

YAVAŞ'TAN KONSERE DUDAK UÇUKLATAN BÜTÇE

Mansur Yavaş'ın Ankara'ya artık hizmet vermesi gerektiğini dile getiren birçok hesap tepkilerini dile getirmişti.

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıkmıştı.

"YAVAŞ '58 KM METRO YAPACAĞIM' DEDİ 1 KM BİLE YAPAMADI"

AK Parti ABB Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, katıldığı canlı yayında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 4.5 yıllık hizmetten bir haber Ankara karnesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Mansur Yavaş seçim vaadi olarak 58 km metro yapacağına söz vermişti. 1 km bile metro yapamadı. Biz Meclis'tende onayladık ancak ortaya hala daha bir şey yok. Büyük ihtimalle bunu da seçim vaadi olarak kullanacak.

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