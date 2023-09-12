Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi! Seçim vaatleri yine havada kaldı! "58 km metro yapacağım dedi! 1 km bile yapamadı"

HİZMETTE İLK 10'LARDA OLAN ABB 27'NCİ SIRAYA DÜŞTÜ!

AK Parti döneminde hizmet sıralamasında ilk 10'da olan ABB, 4 buçuk yılda 27'nci sıraya geriledi.

Ankara Büyükşehir'in "hizmet ortalaması" da yüzde 50'den yüzde 30'lara kadar düştü. Göreve gelir gelmez belediye bünyesinden 5 bin işçiyi çeşitli sebeplerle işten çıkaran Yavaş, 29 bin 500 kişi ile devraldığı ABB'ye 17 bin 500 yeni personel alarak toplam çalışan sayısını 42 bin kişiye çıkardı.

"Tasarruf edeceğiz" diyerek göreve gelen Yavaş, aldığı personel ile belediye kasasına yıllık 25 milyardan fazla yük yükledi

Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan Yavaş, personelin maliyetini bile karşılamakta zorlanırken 30 büyükşehir içinde hizmet sıralamasında ilk onda olan ABB'yi ise 4 buçuk yılda 27'nci sıraya düşürdü.