Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de önemli açıklamalar

ÇİFTÇİYE 40 MİLYAR TL DESTEK

Tarımın sürdürülebilirliği çok önemli. Bizlerde bundan önceki yıllarda bundan sonraki yıllarda da tarımın sürdürebilirliği verimlilik ve kalite gibi unsurlarda desteklerin yönlendirici etkilerini kullanıyoruz. Bugüne kadar üreticilerimize 2023 yılı içerisinde 40 milyar TL destek ödendi sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyar TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısından sonra hububatla alakalı gübre ve mazot desteklerinin 6 ay öncesinde ayni olarak ödeneceğini açıkladı. Bu uygulamaya geçen yıl başlamıştık, bu yılda devam edeceğiz. Ve farklı ürünlerde destekleri ayni olarak genişleteceğiz. Biz üretimin sürdürebilirliği ile alakalı öngörülebilir bir üretimin yapılması ile alakalı çiftçimizi güçlendirip desteklemeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde desteklerin bazı şikayet edilen bölümlerini düzeltmeyle alakalı daha çok yönlendirici daha çok verimliliğe ve kaliteye vurgu yapıcı hala getirilmesini sağlayacağız. Yaklaşık olarak 80 küsür destek söz konusu ve genelde şikayet bu desteklerin çok fazla olduğu yönündeydi. Dolayısıyla yönlendirici etkisinin aslında bir anlamda aşındığını işaret ediyordu. Biz de temel destekler, sürdürebilir tarım ve üretimi devamlılığı ile kalite konusunda 3 başlıkta yeniden dizayn ediyoruz.