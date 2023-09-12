Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de önemli açıklamalar
Gıda denetiminin sonuçları belli oldu mu? Üreticiye yönelik yeni destekler olacak mı? Gençleri tarıma teşvik için neler yapılıyor? Afrika ülkelerine gönderilecek tahılda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bakan Yumaklı Afrika'ya yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda, "Önümüzdeki haftalarda tam miktar netleşecek." dedi. Gıda denetimi konusuna değinen Yumaklı, "55 bine yakın denetim yapıldı. Halkın sağlığına son derece önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yarın Türkiye genelinde denetimlerin başlayacağını söyledi.
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı Afrika'ya yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda, "Önümüzdeki haftalarda tam miktar netleşecek." dedi. Gıda denetimi konusuna değinen Yumaklı, "55 bine yakın denetim yapıldı. Halkın sağlığına son derece önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
FAS VE LİBYA FELAKETLERİ
Her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkelerde yaşanan felaketler elbette bizleri üzdü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.
12 EYLÜL DARBESİ
Bu gün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Milli iradeye yapılan saldırıların en önemli noktalarından bir tanesi bu bağlamda milli iradeye karşı yapılan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir anayasa ile tanışmasını diliyorum.
AFRİKA ÜLKELERİNE TAHIL SEVKİYATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğu görüşmede konulardan bir tanesi Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı konusuydu. Her iki devlet başkanı da 1 milyon ton buğdayın Türkiye'de işlenip un haline getirilerek Afrika'ya sevkiyatı konusunda mutabık kaldılar. Tahılın ihtiyacı olan ülkelere gitmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 1 milyon ton ile kalmaması ile ilgili görüşlerini beyan etti. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Hazırlıklar devam ediyor.
21 İLDE GIDA DENETİMİ
Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması konusunda herhangi bir engel tanımıyoruz. Bu konuda bir metodoloji değişikliğine gittik. 81 ilde eş zamanlı bütün unsurlarımızın sahada olduğu belirli sektörleri belirli servis veren yerleri onları denetim programına alan bir çalışma başlattık. 21 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül'de sona erdi. Toplu gıda tüketimi yapılan lokantalar, restoranlar ve oteller gibi yerlerin denetimi yapıldı. Yaklaşık olarak 7 bin 642 personel katıldı ve 55 bine yakın denetim yapıldı. 245 tanesinde sadece uygunsuzluk tespit edildi. Gerekli idari işlemler yapıldı.
Ben halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hassasiyet gösteren hem teknik hem hijyen hem de saklama koşullarını sağlayan işletmelere teşekkür ederiz. Uygunsuzluk rastlanan 245 firmanın bizler iyileştirmelerine yönelik takiplerimizi sürdüreceğiz. Bu denetimleri 3'er haftalık periyotlarla sürdüreceğiz. Yarından itibaren farklı sektörlerde denetimler 81 ilde yapılacak. Gıda denetimi konusunda tavizsiz şekilde devam edeceğiz. Halkın sağlığı ile alakalı konulara son derece önem veriyoruz. Gıda servisi yapan tüm işletmelerin kendilerini tekrar kontrol etmelerini istiyorum. Denetimlerden çıkan sonuçlar bize ışık tutacaktır. Vatandaşlarımız herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığında hiç çekinmeden Alo 174'ü aramalarını istiyorum. Her vatandaş gönüllü denetçi olmalı. Gıda konusu hem bizim hem geleceğimiz için çok önemli.
Tespit edilen uygunsuzluklara göre cezalar değişiyor. Bunların içinde para cezaları da var aynı zamanda burada uygunsuzluğun boyutuna göre suç duyurusu yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde zeytin fıçısının içerisine giren bir vatandaş vardı ve bu asla kabul edilemez. Biz de bununla ilgili kapatma işlemini gerçekleştirdik. İlgili kişiler hakkında suç duyurunda bulunduk. Sosyal medyada olan bazı görüntüler ihbar olarak kabul ediyoruz. Ben 7 bin 642 kişinin denetim yaptığını söyledim ama ben isterim ki bütün vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisi olsun. Gıda hassa bir konu hem bizim hem çocuklarımızın hem geleceğimizin teminat altına alınmasıyla alakalı bir husustur. Vatandaşlarımız Alo 174 ile bize ihbarda bulunabilirler.
ÇİFTÇİYE 40 MİLYAR TL DESTEK
Tarımın sürdürülebilirliği çok önemli. Bizlerde bundan önceki yıllarda bundan sonraki yıllarda da tarımın sürdürebilirliği verimlilik ve kalite gibi unsurlarda desteklerin yönlendirici etkilerini kullanıyoruz. Bugüne kadar üreticilerimize 2023 yılı içerisinde 40 milyar TL destek ödendi sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyar TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısından sonra hububatla alakalı gübre ve mazot desteklerinin 6 ay öncesinde ayni olarak ödeneceğini açıkladı. Bu uygulamaya geçen yıl başlamıştık, bu yılda devam edeceğiz. Ve farklı ürünlerde destekleri ayni olarak genişleteceğiz. Biz üretimin sürdürebilirliği ile alakalı öngörülebilir bir üretimin yapılması ile alakalı çiftçimizi güçlendirip desteklemeye devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde desteklerin bazı şikayet edilen bölümlerini düzeltmeyle alakalı daha çok yönlendirici daha çok verimliliğe ve kaliteye vurgu yapıcı hala getirilmesini sağlayacağız. Yaklaşık olarak 80 küsür destek söz konusu ve genelde şikayet bu desteklerin çok fazla olduğu yönündeydi. Dolayısıyla yönlendirici etkisinin aslında bir anlamda aşındığını işaret ediyordu. Biz de temel destekler, sürdürebilir tarım ve üretimi devamlılığı ile kalite konusunda 3 başlıkta yeniden dizayn ediyoruz.
GENÇLER VE TARIM
Tarımsal üretimde genç ve kadınların sayılarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Destek ve teşviklerin içinde bunlarla ilgili hususlar da var. Gençlerin girişimcilik ruhunu harekete geçirmek adına kırsal kalkınmayla ilgili Uzman Eller Projesi var. Özellikle Siirt'te gençlerin kendi memleketlerinde farklı şekillerde tarımsal üretim yaptıklarına şahit oldum.
"BOŞ ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK"
Tarımda teknolojinin kullanımı çok farklı boyutlarda. Yapay zeka ile rekolte konusunda TÜBİTAK ile çalışma başlattık. Bir bölgede pilot uygulama gerçekleştirilecek ve sonuçları Türkiye'ye yayılmış olacak. 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri mülkiyeti sahiplerinde kalmak üzere devlet tarafından kiraya verilecek. Bu kiralar mülk sahiplerinin hesabına yatırılacak.
"YANGINLAR İNSAN KAYNAKLI"
Yangınların yüzde 86'sı insan unsuru kaynaklı. Yüzde 14'ü doğal nedenler. İhmal, dikkatsizlik, boşvermişlik büyük oranda var. Bir şey olmaz tabirinden vazgeçmemiz gerekir. Sabotajlarla ilgili yangınların faillerinin yakalandığına dair İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...
- IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...
- GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? GSB 11.445 personel alım sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Safer ayı ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor 2023? Safer başlangıç ve bitiş tarihi!
- YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...
- Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? Sabah namazından sonra 7 kere okunan dua! Türkçe, Arapça okunuşu ve meali...
- KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? Sabah namazı ne zaman kılınmaz? Sabah, öğle, ikindi Kerahat Vakitleri...
- YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YKS ek tercih nasıl yapılır? YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...
- 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!
- Reeder Teknoloji halka arzı talep toplama ne zaman başlıyor! Lot kaç TL’den satışa sunulacak? Bireysel olarak kaç lot dağıtılacak?