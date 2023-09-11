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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama: Danışmanının bile niteliğini bilmiyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama: Danışmanının bile niteliğini bilmiyor

Yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı İYİ Parti’den darbe üstüne darbe yerken, eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten dikkat çeken açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Çiçek, CHP Genel Başkanı’nın yanında çalışanları hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını sert bir ifadeyle belirtti.

İktidar ve muhalefetin yerel seçim çalışmaları başladı. Genel seçimlerde yuvarlak masayı yenilgiye uğratan AK Parti'nin yerel seçimlerde herhangi bir endişesi olmazken CHP ve ittifak kurduğu partilerden çatlak sesler yükselmeye devam ediyor.

SALLANAN KOLTUĞUNUN DERDİNE DÜŞTÜ

Hükümet dünyada Türkiye'yi arşa çıkarırken CHP içinde Kılıçdaroğlu sallanan koltuğunun derdine düştü.

AT PAZARLIĞI

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise 'nefsine yenik düştü, yerel seçimlerde yolları ayıracağız' dediği Kılıçdaroğlu ile at pazarlığında.

KENDİ YANDAŞLARININ BİLE HEDEFİ HALİNE GELDİ

Gündemi çalkalayan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu, EOKA videosuyla bir skandala imza atarak kendi yandaşlarının bile hedefi haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kirli çamaşırları bir bir ortaya serilirken eksi avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten dikkat çeken açıklama geldi.
Çiçek yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde 'Türkiye'yi yönetemezdi' imasında bulundu.

"DANIŞMANININ BİLE NİTELİĞİNİ BİLMİYOR"

Mustafa Kemal Çiçek, verdiği demeçte Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Danışmanının bile niteliğini bilmeyen bir genel başkan, Cumhurbaşkanı olsaydı MİT'e, Genel Kurmay'a, Türkiye'nin büyükelçiliklerini atayacaktı." ifadelerini kullandı.

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