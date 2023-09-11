Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama: Danışmanının bile niteliğini bilmiyor

İktidar ve muhalefetin yerel seçim çalışmaları başladı. Genel seçimlerde yuvarlak masayı yenilgiye uğratan AK Parti'nin yerel seçimlerde herhangi bir endişesi olmazken CHP ve ittifak kurduğu partilerden çatlak sesler yükselmeye devam ediyor.