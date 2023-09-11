AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...

AK PARTİ'DEN 81 İL İÇİN ADIM

Başkan Erdoğan, Rusya dönüşü bu hususu değerlendirmiş ve "Biz 81 il ve onların ilçelerinde geniş kapsamlı bir ittifak görüşmesi yapacağız" demişti.

MHP İLE GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

İşte bu noktada AK Parti ile MHP arasında hangi bölgelerde hangi adaylar çıkarılacak bu mesele ele alınacak.

Bu görüşmeler de bu hafta başlayacak.