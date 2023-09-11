11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...

AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...

31 Mart 2024’teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak? Kritik seçim çalışmaları sürecinde yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimler yaklaştıkça partilerin çalışma hızı da arttı.

Ağustos ayının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinde yerel seçimde yapılacak ittifak üzerinde bir uzlaşma söz konusu olmuştu.

2019 YEREL SEÇİMLERİ

2019'daki yerel seçimlerde AK Parti, Mersin, Adana, Manisa gibi bazı illerde aday göstermemiş ve MHP'nin adayını desteklemişti.

2024 seçimlerinde yapılacak ittifak da bu kapsamda şekillenebilir.

3 İL BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Öte yandan AK Parti ve MHP için İstanbul, Ankara ve İzmir illeri çok önemli konumda.

CHP'nin elinde olan bu 3 büyükşehiri geri almak için bir ittifak arayışı söz konusu olacak.

Ortak bir aday mı çıkarılacak? Aday MHP'den mi AK Parti'den mi olacak? Bu kritik durum masaya yatırılacak.

Bunun yanında iki parti 30 büyük il için de ittifak arayışı içindeler.

AK PARTİ'DEN 81 İL İÇİN ADIM

Başkan Erdoğan, Rusya dönüşü bu hususu değerlendirmiş ve "Biz 81 il ve onların ilçelerinde geniş kapsamlı bir ittifak görüşmesi yapacağız" demişti.

MHP İLE GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

İşte bu noktada AK Parti ile MHP arasında hangi bölgelerde hangi adaylar çıkarılacak bu mesele ele alınacak.

Bu görüşmeler de bu hafta başlayacak.

AK PARTİ HEYETİ

AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz olacak.

MHP HEYETİ

MHP'de ise daha önce de ittifak çalışmalarını yürüten 2 deneyimli isim var.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve diğer isim ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz olacak.

Ancak MHP tarafından bir görevlendirme henüz yapılmadı.

O görevlendirme de bu hafta yapılacak ve AK Parti ile ilk temas başlayacak.

Belki ekim ayı belki de AK Parti'nin kongresine kadar yerel seçimler yolunda belli başlı hatlar belirlenmiş olacak.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AK Parti ve MHP, kasım ayının başında büyük bir olasılıkla en azından bazı büyük şehirler ve önemli noktalar için adaylarını duyurmuş olacaklar.

Bu karar ardından da seçim çalışmalar hızla başlayacak.

AK Parti-MHP’nin yerel seçim adayları kimler? AK PARTİ-MHP'NİN YEREL SEÇİM ADAYLARI KİMLER?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA