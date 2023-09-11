AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...
31 Mart 2024’teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak? Kritik seçim çalışmaları sürecinde yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
31 Mart 2024'teki yerel seçimler yaklaştıkça partilerin çalışma hızı da arttı.
Ağustos ayının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelmişti.
İki liderin görüşmesinde yerel seçimde yapılacak ittifak üzerinde bir uzlaşma söz konusu olmuştu.
Ortak bir aday mı çıkarılacak? Aday MHP'den mi AK Parti'den mi olacak? Bu kritik durum masaya yatırılacak.
Bunun yanında iki parti 30 büyük il için de ittifak arayışı içindeler.
AK PARTİ'DEN 81 İL İÇİN ADIM
Başkan Erdoğan, Rusya dönüşü bu hususu değerlendirmiş ve "Biz 81 il ve onların ilçelerinde geniş kapsamlı bir ittifak görüşmesi yapacağız" demişti.
MHP İLE GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR
İşte bu noktada AK Parti ile MHP arasında hangi bölgelerde hangi adaylar çıkarılacak bu mesele ele alınacak.
Bu görüşmeler de bu hafta başlayacak.
AK PARTİ HEYETİ
AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz olacak.
MHP HEYETİ
MHP'de ise daha önce de ittifak çalışmalarını yürüten 2 deneyimli isim var.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve diğer isim ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz olacak.
Ancak MHP tarafından bir görevlendirme henüz yapılmadı.
O görevlendirme de bu hafta yapılacak ve AK Parti ile ilk temas başlayacak.
Belki ekim ayı belki de AK Parti'nin kongresine kadar yerel seçimler yolunda belli başlı hatlar belirlenmiş olacak.
ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AK Parti ve MHP, kasım ayının başında büyük bir olasılıkla en azından bazı büyük şehirler ve önemli noktalar için adaylarını duyurmuş olacaklar.
Bu karar ardından da seçim çalışmalar hızla başlayacak.
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