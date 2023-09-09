Hindistan’da kritik G20 liderler zirvesi! Zirvede hangi başlıklar masada olacak?

Hikmet Baydar'ın öne çıkan sözleri:

"G20'nin ana teması Tek Dünya Tek Aile ve Tek Gelecek. Bu ana temaların alt başlığı içerisinde bizi fazlasıyla ilgilendiren bir gerçek var. Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın giderilmesiyle uluslararası kuruluşların gelişmekte olan ülkelere daha fazla kaynak vermesi ve borç imkanlarının arttırılması konuları da ciddi şekilde masada olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek OVP açıklamasında bu konuda üzerine büyük bir görev düştüğünü ve dünyada gitmedik yer bırakmayacaklarını söyledi. Tüm gelişmeler üst üste örtüşmüş vaziyette. Gelişmekte olan ülkelere kaynak aktarımı konusu Türkiye için adeta bir ilaç. Çünkü tamamını orada bir arada bulmuş olacağız.