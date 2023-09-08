İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: CHP ile iç içe geçen ilişkimizi bitirip farklı bir seçenek olmak istiyoruz
İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimler öncesi gerginlik yükselirken, Meral Akşener yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Partilerinin CHP'ye oy kazandırmak için kurulmadığını söyledi. Bu gelişmeler yaşanırken CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuk olan Prof.Dr. Mithat Baydur İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile bugün görüştüğünü açıklarken detayları da paylaştı. Baydur görüşmede Zorlu'nun, İYİ Parti'nin CHP ile iç içe geçmiş ilişkisini bitirmek istediklerini ifade ettiğini belirtti. Baydur ayrıca Zorlu'nun kendisine "Farklı bir seçenek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandığını söyledi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu.
"CHP'NİN ADAYINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"
Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısında aday çıkaracaklarını belirtirken "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaparken kaybetmeyi göze aldıklarını ifade etti.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KESİK
Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek." açıklamasını yaptı.
"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.
Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.
"KİMSE BİZE YOL HARİTASI ÇİZMEYE KALKMASIN"
İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı açıklamada "Yeterlilik sahibi etkin adaylarımızla aziz milletimizin terazisine çıkıp tartılmak arzusundayız. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın" diyerek CHP'ye göndermede bulundu.
CHP ile İYİ Parti arasında gerginlik tavan yaparken CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuşan Prof.Dr. Mithat Baydur İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
"İYİ PARTİ FARKLI BİR SEÇENEK OLMAK İSTİYOR"
Bugün Kürşad Zorlu ile görüştüm. CHP ile içiçe geçmiş ilişkilerimizi bitirmek istiyoruz dedi. Kendileri olmak istiyorlarmış. Partideki taban ilişkiyi tamamen bitirmek istiyor. Kürşad Zorlu farklı bir alternatif yol olmak istediklerini farklı bir seçenek olmak istediklerini ifade etti.
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