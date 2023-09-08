İYİ Parti'den Bay Kemal'e protokol kıskacı: Yüzde 1'lik Zafer'e 3 bakanlık vadedenler HDP'ye neler vermiştir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimler öncesinde de ittifakla ilgili çelişkili açıklamalar yapmaya devam ederken İstanbul ve Ankara da dahil her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Diğer yandan CHP ile İYİ Parti arasında gerginlik yükselirken İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "%1'lik Zafer'e 3 parti vadeden HDP'ye neler vermiştir. Şüpheliyiz..." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada yerel seçimde her ilde farklı aday çıkaracaklarını duyururken, İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde farklı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"BAZI YERLERDE İŞBİRLİĞİ OLABİLİR"
Akşener "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullanırken İYİ Parti lideri bu açıklamaların sıcaklığı soğumadan "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" demiş, 'yapmam' dediği ittifaka kılıf uydurmuştu.
"İSTANBUL'UN KAYBEDİLMESİNİ GÖZE ALIYORUM, BELKİ BİZİMKİ SEÇİLİR"
Akşener ayrıca İzmir için "Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi. Akşener kendisine yöneltilen "İstanbul'un kaybedilmesini göze alıyor musunuz?" sorusuna da "Hepsini alıyoruz. Belki de bizimki seçilecek" yanıtını verdi.
KILIÇDAROĞLU ALTTAN ALIYOR
İYİ Parti cephesinden gelen peşi sıra açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdi.
YÜZLER GÜLÜYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerden yere vurduğu Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'den düzenlenen törende yan yana geldi. İkili tokalaşırken Akşener'in gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum ikili arasındaki krizin göstermelik olduğunu kanıtladı.
GİZLİ PROTOKOL YİNE GÜNDEMDE
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti, pazarlıkta elini sağlama almak için Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokolü gündeme getirdi.
KILIÇDAROĞLU'NU 'GİZLİ PROTOKOL'DEN VURDULAR!
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "CHP, Zafer Partisi ile yaptığı gibi HDP ile de gizli bir işbirliği yapmış olabilir mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
ZAFER'E 3 BAKANLIK VEREN HDP'YE NELER VERMİŞTİR...
Öztürk, "Yüzde 1 civarında oy alan bir partinin genel başkanına herkesten gizli tutarak 3 bakanlık teklif eden aday, HDP'ye ne gibi taahhütlerde bulunmuş olabilir diye derin şüpheyle bakıyoruz" dedi.
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