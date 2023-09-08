İYİ Parti’den Bay Kemal’e protokol kıskacı: Yüzde 1’lik Zafer’e 3 bakanlık vadedenler HDP’ye neler vermiştir





KILIÇDAROĞLU'NU 'GİZLİ PROTOKOL'DEN VURDULAR!

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "CHP, Zafer Partisi ile yaptığı gibi HDP ile de gizli bir işbirliği yapmış olabilir mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

ZAFER'E 3 BAKANLIK VEREN HDP'YE NELER VERMİŞTİR...

Öztürk, "Yüzde 1 civarında oy alan bir partinin genel başkanına herkesten gizli tutarak 3 bakanlık teklif eden aday, HDP'ye ne gibi taahhütlerde bulunmuş olabilir diye derin şüpheyle bakıyoruz" dedi.