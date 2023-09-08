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Suriye'de derin hesaplaşma! ABD'nin bölgedeki sinsi planı A Haber'de yorumlandı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Suriye’de derin hesaplaşma! ABD’nin bölgedeki sinsi planı A Haber’de yorumlandı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki doğu ve kuzey bölgelerinde Arap aşiretler, terör örgütüne karşı direniş başlatmıştı. Suriye'deki çatışmaların her geçen gün büyümesi, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği ve Amerika'nın PKK/YPG terörü üzerinden bölgedeki sinsi planı, Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın tarafından A Haber'de yorumlandı.

2011'de başlayan halk ayaklanmalarından bu yana Suriye, en hareketli zamanlarından birini yaşıyor. Güneyde Suveyda ve Dera kentlerinde Esed rejimine karşı başlayan gösteriler 2'nci haftasına girerken, doğu ve kuzeyde de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Arap aşiretler bayrak kaldırdı.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda büyük bir toprak parçasını işgal altında tutuyor. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kenti ise İran milisleri ve Esed rejimi ile terör örgütü arasında bölünmüş durumda.

Fırat Nehri'nin batısında Esed güçleri yer alırken, doğusunu terör örgütü işgal ediyor. Bölge, Arap aşiretlerin de yoğun olarak konumlandığı bir yer. Öyle ki, terör örgütü ABD'nin kurduğu sözde DEAŞ ile mücadele şemsiyesi altında buradaki Arapları da zorla silah altına alıyor. Bugüne kadar onlarca defa aşiretler ile PKK/YPG arasında, daha sonra söndürülen çatışmalar çıktı.

ÇATIŞMALAR NEDEN ÇIKTI?

Deyrizor'da başlayan çatışmalar öncekilerden bir hayli farklı. Yerel kaynaklar ve uluslararası haber ajanslarının aktardığına göre olaylar, terör örgütünün sözde Deyrizor Askeri Konseyi Komutanı Ahmed el-Habil Ebu Havle'yi gözaltına alması ve görevinden azletmesinin ardından başladı.

El-Havle'ye sadık unsurlar ve diğer aşiret güçlerinin olaylara dahil olması bölgede terör örgütüne karşı direnişi tetikledi. Aşiret güçleri Deyrizor'da 24 köyü terör örgütünün işgalinden kurtardı.

Bu hızlı ilerleme Arap aşiretlerinin direnişe katılma arzularını artırdı. Esasen aşiret güçlerinin terör örgütüne karşı ilerlemesine mani birkaç unsur var.

Bunlardan birincisi ABD'nin arabuluculuk çalışmaları. Terör örgütünü her safhada destekleyen ABD, Arap aşiretlerin direnişinde de terör örgütünün yanında yer alıyor.

Öyle ki, ABD Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı General Joel B. Vowell çatışan taraflarla bir araya geldi.

ABD VE PKK/YPG TERÖRÜNÜN PETROL SEVDASI

Çatışmaların çıktığı bölgeler, aynı zamanda yer altı kaynakları bakımından da en zengin alanlar olarak biliniyor. Öyle ki, terör örgütü yalnızca çoğunluğu Arap olan bir bölgeyi işgal etmiyor.

Deyrizor'un yer altı kaynakları da ABD ve terör örgütü tarafından kullanılıyor. ABD güçleri, bölgede özellikle Ömer Petrol Sahası'ndaki bir üste konuşlu durumda.

Öte yandan Suriye'de ülke petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 90'nına ipotek koyan PKK/YPG'li teröristler, işgal ettikleri bölgelerde yaşayan halkı zor durumda bırakıyor.

Rumeylan gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Haseke ili de yakıt krizinin yaygın olduğu PKK/YPG işgalindeki bölgelerin başında geliyor.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG terörüne karşı duruşu ve mücadelesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Çaşın, Amerika'nın bölgedeki amacına yönelik paylaşımlar yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU İLE BAĞLANTISINI KESMEK İSTİYOR! AMA KESEMEZ..."

Devlet kendi sınırlarını kendi halkını ve kendi bayrağını koruyabilen ve bölgede hükümet edebilendir. Şu anda Suriye devletinin yüzde 35'i Amerika tarafından koparılıp PKK'ya verilmiş ve buna meşrutiyet sağlanmak isteniyor. Türkiye ise Suriye'ye diyor ki, 'Amerika senin topraklarını elinden alıyor' gel beraber bir olalım. Suriye'de 'yok' diyor, 'sen buradan geri çekil'.

Suriye'nin kuzeyinden Türkiye geri çekildiği an, bölgeyi PKK alacak. Bu durum da Ceylanpınar ve Mardin'i vuracak. Amerika'nın istediği de bu… PKK terör devletini Musul ve Kerkül'ten başlamak üzere alıp Akdeniz'e çıkarmak ve Türkiye'nin Mısır'la ve Orta Doğu ile bağlantısını kesmek istiyor. Ama kesemez… Çünkü ortada Türkiye var. Türk milletinin Anadolu'yu vatan yapması, sadece Kafkaslar'dan değildir… Suriye üzerinden geldik, Urfa'dan, Antep'ten geldik.

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