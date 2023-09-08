Suriye’de derin hesaplaşma! ABD’nin bölgedeki sinsi planı A Haber’de yorumlandı

ABD VE PKK/YPG TERÖRÜNÜN PETROL SEVDASI

Çatışmaların çıktığı bölgeler, aynı zamanda yer altı kaynakları bakımından da en zengin alanlar olarak biliniyor. Öyle ki, terör örgütü yalnızca çoğunluğu Arap olan bir bölgeyi işgal etmiyor.

Deyrizor'un yer altı kaynakları da ABD ve terör örgütü tarafından kullanılıyor. ABD güçleri, bölgede özellikle Ömer Petrol Sahası'ndaki bir üste konuşlu durumda.

Öte yandan Suriye'de ülke petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 90'nına ipotek koyan PKK/YPG'li teröristler, işgal ettikleri bölgelerde yaşayan halkı zor durumda bırakıyor.

Rumeylan gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Haseke ili de yakıt krizinin yaygın olduğu PKK/YPG işgalindeki bölgelerin başında geliyor.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG terörüne karşı duruşu ve mücadelesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Çaşın, Amerika'nın bölgedeki amacına yönelik paylaşımlar yaptı.