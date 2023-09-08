DEVA Partili Elif Esen'den seçmenlere hakaret! Kazanamayınca "akılsızsınız" göndermesi yaptı! CHP ve İYİ Parti'ye de eleştiri yağmuru
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet 8'li koalisyonda tartışma konusu olurken fatura millete kesildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen katıldığı canlı yayında seçmenlere "akılsızsınız" göndermesi yaparken "Seçmenden biz biraz daha akılcı bir tercih bekliyorduk açıkçası" dedi. CHP'yi de "Bizi algı malzemesi olarak kullandılar" diyerek suçlayan Esen, İYİ Parti'yi de eleştirdi. İşte detaylar...
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarken, Bay Kemal yenilgi serisine bir yenisini daha ekledi.
8'Lİ KOALİSYON FATURAYI MİLLETE KESTİ
Cumhur İttifakı seçimlerde ipi göğüslerken, 8'li koalisyonda ise şu sıralar tam bir kaos hakim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düşerken yerel seçimler öncesi ittifak dağılmış gözüküyor.
Ancak yaklaşan yerel seçimler öncesi "yine kaybedeceğiz" tedirginliğine kapılan muhalefet, faturayı seçmene kesti.
TEPKİLERİ MİLLİ İRADEYE
CHP listelerinden 15 vekil koparan DEVA Partisi milli iradeyi ayaklar altına alan skandal bir çıkışa imza attı.
SEÇMENE 'AKILSIZ' DEDİ
CHP yandaşı Flash Haber'de açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, 14-28 Mayıs sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkmasını hazmedemeyerek, "Bu seçimde seçmen muhalefet partilerini hayal kırıklığına uğrattı. Seçmenden biz biraz daha akılcı bir tercih bekliyorduk açıkçası" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na göre birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun altını çizen Elif Esen, "Seçmene 'Neden, bu kadar zorluklara rağmen oy verdiniz Cumhur İttifakı'na?' soruyorum. 'Ehvenişer, kötünün iyisine oy verdik' diyorlar. Ya ne demek kötüsünün iyisi!" dedi.
"CHP BİZİ ALGI MALZEMESİ YAPTI"
CHP içerisindeki liderlik savaşı ve İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' çıkışlarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen şöyle konuştu;
CHP'nin kendi içerisinde bir liderlik savaşı var. O ne yazık ki bizlere de algı olarak yansıdı.
AKŞENER'E SALVO: BÜTÜN İLLERDE ADAY ÇIKARMALARI MÜMKÜN DEĞİL
Şimdi "Biz bütün illerde belediye başkan adayı çıkaracağız" dese de sayın Akşener, bunun mümkün olmadığı, kendi başlarına İYİ Parti olarak bu yolu yürümelerinin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.
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