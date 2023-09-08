DEVA Partili Elif Esen'den seçmenlere hakaret! Kazanamayınca "akılsızsınız" göndermesi yaptı! CHP ve İYİ Parti'ye de eleştiri yağmuru

"CHP BİZİ ALGI MALZEMESİ YAPTI"

CHP içerisindeki liderlik savaşı ve İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' çıkışlarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen şöyle konuştu;



CHP'nin kendi içerisinde bir liderlik savaşı var. O ne yazık ki bizlere de algı olarak yansıdı.