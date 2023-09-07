İYİ Partili vekil TOGG’a hayran kaldı: Gittim yerinde gördüm gurur duydum

TOGG'DA 3 BİN 250 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya, montaj ve batarya tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezi'ni barındırıyor. Üretim hatlarında 250 robotun işletildiği kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye ulaşması planlanıyor.

Yaklaşık 250 bin metrekare kapalı alana sahip olan, gövde, boyahane, montaj ve batarya bölümlerinden oluşan üretim tesisi görüntülendi.

CHP'Lİ ATEŞ: GURURLA İZLİYORUZ

Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. CHP'li vekillerin hayran kaldığı tesiste birçok ilkler de yaşandı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ziyaretinde "Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız" dedi.