İYİ Partili vekil TOGG'a hayran kaldı: Gittim yerinde gördüm gurur duydum
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinin ardından İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'dan da tam not aldı. Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gittim yerinde gördüm bir sanayici olarak gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.
Mart ayının sonunda ilk seri üretim araçları banttan indi ve kurada almaya hak kazanan kullanıcılara mayıs ayından itibaren araçları teslim ediliyor.
Haziran ve temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken, ağustosta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları mayıs-temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi, ağustosta bir ayda geçildi.
EYLÜLDE YENİ BİR REKORA HAZIRLIK!
Geçen günlerde daha çok üretim için vardiya sayısını artıran ve toplamda 3 bin 400 teslimata ulaşan Togg, çalışmaların hızlanmasıyla eylülde yeni rekor hedefliyor.
Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek.
TOGG'DA 3 BİN 250 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya, montaj ve batarya tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezi'ni barındırıyor. Üretim hatlarında 250 robotun işletildiği kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olma özelliğiyle de öne çıkıyor.
1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye ulaşması planlanıyor.
Yaklaşık 250 bin metrekare kapalı alana sahip olan, gövde, boyahane, montaj ve batarya bölümlerinden oluşan üretim tesisi görüntülendi.
CHP'Lİ ATEŞ: GURURLA İZLİYORUZ
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. CHP'li vekillerin hayran kaldığı tesiste birçok ilkler de yaşandı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ziyaretinde "Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız" dedi.
İYİ PARTİLİ VEKİL DE TOGG'A HAYRAN KALDI
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TOGG'un Gemlik üretim tesislerini ziyaret etti. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve diğer üyelerle birlikte fabrikayı gezen Hatipoğlu, tesis ve TOGG hakkında olumlu ve teşekkür dolu bir paylaşımda bulundu.
"GİTTİM GÖRDÜM GURUR DUYDUM"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, "TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak, TOGG Gemlik üretim tesislerini ziyaret ettik. Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ve Togg İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunduğu bilgilendirme ile projenin detaylarını öğrendik. Gittim yerinde gördüm bir sanayici olarak gurur duydum. Togg'un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu: "Togg ziyaretimle ilgili sosyal medyadan çok fazla soru ve yorum aldım hepsine toplu olarak şu cevapları verebilirim;
1) Togg fabrikası gemlikte 230,000m2 kapalı alanda faliyet gösteriyor,inanılmaz modern ve 100,000 adet/ yıl kapasiteli.
2) Bir otomobil fabrikası nasıl olması gerekiyorsa öyle.Bazı parçalar fabrikada üretiliyor,bazı parçalar yan sanayiden gelip hatlarda montajı yapılıyor.Koltuklar vs..
3) En önemlisi bataryalar fabrika içinde yapılıyor, elektrikli otomobil pazarının kartopu gibi büyüdüğünü düşünürsek önümüzdeki dönemde batarya kaynaklı üretim kısıtı riski yok.
4) Fabrikanın tüm bölümlerini gezdim araçlar fabrikada üretiliyor italyadan geliyor vs gibi haberler gerçek dışı.
5) Test drive sonrası 4x4 modelinden almak istedim mart 2024 den sonra bakarız dediler.Satış dertleri yok Anladığım kadarıyla babayiğitler için ticari olarak karlı bir yatırım olmuş. Tbmm sanayi komisyonu üyesi olarak Yerli ve milli yatırımların destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğim.
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