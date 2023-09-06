İYİ Parti’de işler karıştı! Hangisi yalan söylüyor? Kumar masasının kaybedenleri...

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti'nin kirli pazarlığa şahitlik ediyor. Meral Akşener ve kurmaylarının hem CHP'yi hedef alan hem de ittifaka açık kapı bırakan muğlak tutumu bu durumu açık etti.

Akşener, pazarlıkta el yükseltip CHP'yi köşeye sıkıştırmaktan da geri durmuyor.



"İstanbul ve Ankara'da seçime ayrı gireceğiz" diyerek CHP'ye gözdağı veren Akşener, İzmir için "Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar' ve 'noter' diyerek kalktığı masaya geri oturma sürecine ilişkin de konuştu.



