İYİ Parti'de işler karıştı! Hangisi yalan söylüyor? Kumar masasının kaybedenleri...
6'lı masanın "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağındaki isim oldu. Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim" demişti. Arşivden çıkan gerçekler Akşener'i yalanladı. "Teklif CHP'den geldi" diyen Aytun Çıray ise yakın bir zamanda İYİ Partililerce afaroz edildi. İşte dünden bugüne İP'teki "savrulmuş siyasetin" yansımaları...
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti'nin kirli pazarlığa şahitlik ediyor. Meral Akşener ve kurmaylarının hem CHP'yi hedef alan hem de ittifaka açık kapı bırakan muğlak tutumu bu durumu açık etti.
Akşener, pazarlıkta el yükseltip CHP'yi köşeye sıkıştırmaktan da geri durmuyor.
"İstanbul ve Ankara'da seçime ayrı gireceğiz" diyerek CHP'ye gözdağı veren Akşener, İzmir için "Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar' ve 'noter' diyerek kalktığı masaya geri oturma sürecine ilişkin de konuştu.
AKŞENER SEÇMENİ İŞTE BÖYLE ALDATTI
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı için önerilmesinde İYİ Parti'nin dahli olmadığını söyleyen Akşener, "2 belediye başkanı bana geldi. Bu seçenekler de onlardan geldi. Yani bu iki belediye başkanının yardımcı olmalarını öneren ben değilim. O günde söylemeye çalıştım ama kibar kibar söyledim. 3 kişi hariç herkez bu fikri kabul etti. Yani kazanacak adaydan kazanacak formüle geçtik. Sonra gittik otele Kemal Bey, ben ve 2 belediye başkanı. Bu iki arkadaşın icracı ve yetkili başkan yardımcılığını teyit ettik" şeklinde konuştu.
Akşener sözlerinin devamında şöyle konuştu;
Bundan sonrası çok vahim. Öğrendim ki masadakilerin haberi yok… Önce ben kağıdı imzalıyoruz zannettim. Önce Temel Bey 'ne oluyor' dedi. Şaşırdım. Ali Bey 'böyle bir şey olamaz' dedi. Sonra ben en başından anlattım, teklifi benim getirmediğimi, bu teklifin CHP'den geldiğini söyledim. 'Yani bu teklif size CHP'den geldi, öyle mi?' dedi. 'Ben bir arkadaşlarımla görüşeyim' dedi, sonra geldi 'kabul etmiyorlar' dedi ve dışarıda 10 bin kişi var… Sonra Allah var ben dedim o zaman 'tamam arkadaşlar bu kalsın benim üstümde' dediğimde Davutoğlu devreye girdi ve orta yol bulundu.
Tam da bu noktada çelişkili ifadeler seçmenin nasıl aldatıldığını da gözler önüne serdi.
Meral Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim" dese de arşivler sergilenen kirli siyaseti açık etti.
KÜRŞAD ZORLU: AKŞENER ÖNERDİ
Mart 2023'te Akşener'in masaya döndüğü anlarda İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın genel başkanımızı (Akşener) bu önerilerini sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da aktaracak" demişti. Yani İmamoğlu ve Yavaş CB yardımcısı olsun teklifinin Akşener'den geldiğini teyit etmişti.
Zorlu şunları söylemişti:
Milletin sesi, milletin iradesi olması sorumluluğunu en başından bu yana duyan bu sorumluluk bilinciyle hareket eden genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Biraz önce sayın büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecek
MANSUR YAVAŞ: AKŞENER ÖNERDİ
18 Mart 2023'te de Mansur Yavaş, "Bizi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Akşener önerdi!" çıkışında bulundu.
AKŞENER'İN ESKİ BAŞDANIŞMANI: FORMÜL CHP'YE AİT
Partiden istifa eden Meral Akşener'in eski başdanışmanı Aytun Çıray ise Akşener'in masayı dağıttığı 3-6 Mart sürecine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP'ye ait" çıkışında bulunmuştu.
Bu sözler yeni bir kaosun fitilini ateşlerken Akşener A Takımı'ndan Çıray'a 'sus' gözdağı gelmişti.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Aytun Çıray'ı hedef alarak "2 Mart gecesi Altılı Masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz" demişti.
Öte yandan Akşener'in 'seçmeni kandırdık' itirafı sonrası tepkiler gecikmedi.
KENDİNİ MAĞDUR GÖSTERMEK İÇİN 3,5 AY SONRA KONUŞTU
Gazeteci Nedim Şener, Meral Akşener'in seçimden 3,5 ay sonrası bu demeçleri vermesini "Meral Akşener, kendisi ve 6'lı masa ortaklarının seçmenlerini nasıl aptal yerine koyduklarını tek tek anlatmış. Kendini mağdur göstermek için bunu da seçim kaybedilmesinden 3.5 ay sonra açıklıyor. Eğer amaç gerçekleri açıklamak olsa seçim öncesi ya da en geç seçim sonrası bunları anlatırdı" ifadeleriyle yorumladı.
"ALLAH BU ÜLKEYİ BUNLARDAN KORUMUŞ"
Şener, "Şu açık; yerel seçim öncesi CHP ve Kılıçdaroğlu ile araya mesafe koymak istiyor. Yine altını oyma çabası. Kim bilir gizledikleri başka neler var. Onları da işine geldiği zaman anlatır artık. Hakikaten Allah bu ülkeyi ve bu milleti bunların iktidarından korumuş" dedi.
AKŞENER NE DİYOR SÖZCÜSÜ NE DİYOR...
Gazeteci Zafer Şahin de "Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş teklifi CHP'den geldi" diyen Akşener'e, kendi sözcüsünün açıklamalarıyla yanıt verdi.
Şahin, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın genel başkanımızı (Akşener) bu önerilerini sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da aktaracak" sözlerinin yer aldığı video kesitini paylaştı. "İnsan şu tabloyu görünce hayret ediyor" dedi.
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