İstanbul’un barajları kurudu! Su seviyesi yüzde 20’nin altında

Barajlardaki su miktarının kritik seviyede olduğunu vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2022 son derece kurak geçti. 2023 yılının mart nisan, mayıs ayı yağışlı, sonraki aylar ise son derece kurak geçti ve geçmeye devam ediyor. Ağustos ve eylülde yağışların az olmasını bekliyoruz. Bunun için elimizde var olan suyu son derece iyi değerlendirmek gerekiyor. İstanbul 1990'lı yıllarda susuzluğu yaşamış, susuzluğun ne olduğunu bilen bir şehir. 1990'lı yıllardaki gibi susuzluğu yaşamamak için şimdiden kendi çapımızda çözüm üretmeliyiz. Su tasarrufu bu dönemde son derece önemli. Tedbir olarak belki su kullanımda kademeli ücretlendirme olabilir. Kademeli ücretlendirme ile su tüketimi azaltılabilir."