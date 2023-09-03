Krizin düğümünü Türkiye çözecek! Yeni tahıl anlaşmasında detaylar ortaya çıkmaya başladı

Türkiye, dünyayı doyuran tahıl koridorunun yeniden faal hale gelmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Fidan burada "Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya ve karşılamaya çalışan bir süreç var" dedi.