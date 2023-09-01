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LGBT terörü çocukları rahat bırakmıyor! Oyunda ve şarkıda LGBT tehlikesi: Ben kız da değilim erkek de

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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LGBT terörü çocukları rahat bırakmıyor! Oyunda ve şarkıda LGBT tehlikesi: Ben kız da değilim erkek de

Çocukları hedef alan LGBT terörizmi oyunlara ve şarkılara da sıçradı. 2006 yılında video oyunu olarak çocuklara sunulan ‘Roblox’ ile cinsiyetsizliği ön plana çıkaran ‘Coconut Hen’ şarkısı da piyasaya sürüldü. Şarkı, klibi ile beraber sosyal medyada gündem olurken sözler ve görüntüler tepki topladı. LGBT projesi olduğu öne sürülen şarkıda “Ben kız da değilim erkek de…” sözleri dikkat çekti.

Batı'dan nemalanan LGBT locaları, sapkınlıklarını her yerden aşılama çalışıyor. Lut kavminden bu yana mücadele edilen eşcinsellik, adeta bir virüs haline gelirken her geçen de gün mutasyon geçiriyor.

Yaradılış gerçeğini yok sayan biyolojik sisteme karşı duran LGBT sapkınlığı, yakın geçmişte filmlere gizlenip bilinçaltına işlenirken son yıllarda artık özendirici eylemlerle had aştı. Yaş skalasını çocuklara kadar indiren kirli zihniyet sergilediği terörizmle cinsiyetsiz bir anlayışı yaymaya çalışıyor.

Almanya, ABD gibi ülkelerde okullarda dağıtılan LGBTQ+ kitaplarla çocukların beyinlerini yıkıyorlar. Sapkın loca, yalnızca bunlarla kalmayıp sempatik renklerle ve karakterle kurgulanan çizgi filmlere de çirkin zihniyetlerini işliyor.

OYUNDA: BEN BİR KIZ DEĞİLİM ERKEK DE DEĞİLİM

2006 yılında piyasaya sürülen Roblox video oyunuyla meşhur edilen 'Coconut Hen' şarkısı çocuklara eşcinselliğe özendiriyor. Bir Hindistan cevizinin başrol olduğu şarkının klibinde "Ben bir kız değilim, ben bir erkek değilim" ifadeleri geçerken erkek ve kadın ikonlarının üzerine çarpı atılması dikkat çeken detaylar arasında. Sapkın klibin bugüne kadar 22 milyondan fazla izlendiği ortaya çıktı.

PROJE YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Roblox oyunu, bu çirkin zihniyetin çocuklar üzerindeki akılalmaz projesinin yıllara dayandığını gözler önüne seriyor.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan USMED Başkanı Said Ercan bu şarkı ve klibin LGBT projesi olduğuna vurgu yaparak anne ve babaları uyardı. Çocuklarını koruma çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARINIZ İÇİN GELİYORUZ DEMİŞLERDİ

Daha önce, ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir grup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etmiş, "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde sloganlar atmıştı.

ABD başkanı Biden ise çocuk istismarını meşru görerek sapkınlıklara şu ifadelerle arka çıkmıştı:

"Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım."

YENİ DÖNEMİN LUT KAVMİ'NE HAYIR: GELECEK NESİLLER İÇİN LGBT ZİHNİYETİNE "ONE MINUTE"

Mücadele, Lut Kavmi'nden bu yana asırlardır devam ediyor. Sapkınlıklar nedeniyle helak olan kavme, ne yazık ki günümüzde özlem duyuluyor. LGBT localarının fondaşı Batı kanalının verdiği destekler nedeniyle yayılmış durumda. Hedeflerine küçük yaştaki çocukları da alarak biyolojik gerçekliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla anne ve babaların bu teknoloji çağında bu çirkin zihniyete karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor.

LGBT terörü! Kitaplar ateşe verildi
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