LGBT terörü çocukları rahat bırakmıyor! Oyunda ve şarkıda LGBT tehlikesi: Ben kız da değilim erkek de

YENİ DÖNEMİN LUT KAVMİ'NE HAYIR: GELECEK NESİLLER İÇİN LGBT ZİHNİYETİNE "ONE MINUTE"

Mücadele, Lut Kavmi'nden bu yana asırlardır devam ediyor. Sapkınlıklar nedeniyle helak olan kavme, ne yazık ki günümüzde özlem duyuluyor. LGBT localarının fondaşı Batı kanalının verdiği destekler nedeniyle yayılmış durumda. Hedeflerine küçük yaştaki çocukları da alarak biyolojik gerçekliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla anne ve babaların bu teknoloji çağında bu çirkin zihniyete karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor.