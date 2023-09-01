Diyarbakır'da bir İtalyan köyü olduğunu hiç duydunuz mu? İşte hikayesi...
Diyarbakır'da Karakaya Barajı'nın yapımında 3 bine yakın İtalyan mühendis çalıştı. İtalyanlar uzun süre kalacakları Karakaya Köyü Mezrası'nda 350 hanelik bir köy kurdu. 11 yıl yaşadıkları bu köyü 36 yıl önce terk ettiler...
Diyarbakır'da bir İtalyan köyü olduğunu hiç duydunuz mu?
Dağların yamacındaki bu köy 36 yıl önce terk edildi.
Şimdilerde harabeye dönen yerleşim yerinde bir zamanlar sinema salonu, konser yerleri, eğlence merkezleri hatta helikopter pisti bulunuyordu.
İşte burası da sinema salonuydu şimdi köylüler ahır olarak kullanıyor.
1976 yılında yapımına başlanan Karakaya Barajı için yerli ve yabancı binlerce mühendis ve işçi çalıştı.
Çalışanlar arasında 3 bine yakın İtalyan da bulunuyordu.
Baraj yapımı tamamlanan kadar yani 11 yıl Çüngüş ilçesinde kalacaklardı.
Onlar da Karakaya Köyü Mezrası'nda 350 haneli modern bir köy kurdu.
KÖYLÜLER TALİP OLDU
- Bizim köyde yüksek gerilim hatları geçtiği için risk halinde. O yüzden İtalyan köyüne talip olduk. Gerekli işlemlerimizi, başvurularımızı ilgili kurumlara ilettik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?
- Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...
- Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
- VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
- İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Hafta BİM’e 34.75 TL’den başlayan fiyatlara hurç modelleri geliyor
- SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
- Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyatları
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül'ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...
- Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını belirledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…
- Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...