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Diyarbakır'da bir İtalyan köyü olduğunu hiç duydunuz mu? İşte hikayesi...

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Diyarbakır’da bir İtalyan köyü olduğunu hiç duydunuz mu? İşte hikayesi...

Diyarbakır'da Karakaya Barajı'nın yapımında 3 bine yakın İtalyan mühendis çalıştı. İtalyanlar uzun süre kalacakları Karakaya Köyü Mezrası'nda 350 hanelik bir köy kurdu. 11 yıl yaşadıkları bu köyü 36 yıl önce terk ettiler...

Diyarbakır'da bir İtalyan köyü olduğunu hiç duydunuz mu?

Dağların yamacındaki bu köy 36 yıl önce terk edildi.

Şimdilerde harabeye dönen yerleşim yerinde bir zamanlar sinema salonu, konser yerleri, eğlence merkezleri hatta helikopter pisti bulunuyordu.

İşte burası da sinema salonuydu şimdi köylüler ahır olarak kullanıyor.

1976 yılında yapımına başlanan Karakaya Barajı için yerli ve yabancı binlerce mühendis ve işçi çalıştı.

Çalışanlar arasında 3 bine yakın İtalyan da bulunuyordu.

Baraj yapımı tamamlanan kadar yani 11 yıl Çüngüş ilçesinde kalacaklardı.

Onlar da Karakaya Köyü Mezrası'nda 350 haneli modern bir köy kurdu.

KÖYLÜLER TALİP OLDU

- Bizim köyde yüksek gerilim hatları geçtiği için risk halinde. O yüzden İtalyan köyüne talip olduk. Gerekli işlemlerimizi, başvurularımızı ilgili kurumlara ilettik.

Diyarbakır’da bir İtalyan köyü DİYARBAKIR'DA BİR İTALYAN KÖYÜ

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