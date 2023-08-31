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CHP'li vekiller İzmir'de 30 Ağustos törenlerine neden katılmadı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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CHP’li vekiller İzmir’de 30 Ağustos törenlerine neden katılmadı?

CHP'li milletvekilleri İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmadı. Peki ama vekiller neden törenlere iştirak etmedi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı değerlendirdi.

Tarihimizin önemli zaferlerinden biri olan vatanını birliği ve kurulması yönünde büyük önem taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101 yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. A Haber ekipleri de bu törenleri yakından takip etti.

İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulması saygı duruşu İstiklal Marşı ile yapıldı. AK Partili vekiller, vatandaşlar ve İzmir Valisi ve tüm görevliler yerlerini aldı. Ama burada bir eksik vardı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir vekilleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki o törene katılmadılar.

Peki CHP'li vekiller törene neden katılmadı? Alandaki vatandaşlar neden bu duruma tepki gösterdi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı değerlendirdi.

Ceyda Bölünmez Çankırı'nın öne çıkan sözleri:

"Her yıl geleneksel olarak İzmir Valiliğinin protokole yapmış olduğu bir davet vardır. Bunun için ayrıca bir davete de gerek yok zaten bu milli bir bayram. Bu programın yapılacağı 10 gün önceden belliydi. Burada 3 aşamalı kutlamalar yapıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılması, Valilik tebligatı ve geçiş törenleri olarak yapıldı. Çok da coşkulu bir geçiş töreni yaptık.

Ancak bu sene gittiğimiz ilk programda AK parti vekilleri olarak hazır olarak bulunduk. İzmir'in 30 Ağustos sıcağına rağmen orada herkes yerini almıştı. Ancak CHP milletvekillerinin törende bulunmaması hepimizi şaşırttı. Oraya gelen CHP'lileri şaşırttı. Ben de tepki olarak bir mesaj paylaştım. Bundan sonra 3. programa gelen CHP'li bir vekil birtakım şeyler söylemiş. Alanda bir vekil vardı ancak o DEVA Partili bir vekildi. Onu kendi vekilleri sayıyorlarsa bilemem. Sonraki programa geldiler.

İzmir'de milli bayramları biz çok coşkuyla yaşıyoruz. 30 Ağustos kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak bunu yaşarız. Biz de CHP'li vekillerden böyle bir hassasiyet beklerdik. Önemli bir günde onların alanda olması gerekir. Bu yapılan İzmir'de yaşayan İzmir halkına yapılan iş katılmama gelmeme durumu hiç yakışmadı.

CHP'li il başkanın Aydın programı olduğu söylendi ve hepsinin oraya gittiği söyleniyor. Hepsinin orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gitmişler. Buradaki törene gelmemeleri halktan tepki çekti. Tabi yapılan işler akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Burada 30 Ağustos törenine katılmıyorlar ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gidiyorlar. Kılıçdaroğlu Atatürk'ün önüne mi geçti? diyerek halk tepkisini gösterdi."

CHP’li vekiller törende yoktu! CHP'Lİ VEKİLLER TÖRENDE YOKTU!
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