CHP’li vekiller İzmir’de 30 Ağustos törenlerine neden katılmadı?

Ancak bu sene gittiğimiz ilk programda AK parti vekilleri olarak hazır olarak bulunduk. İzmir'in 30 Ağustos sıcağına rağmen orada herkes yerini almıştı. Ancak CHP milletvekillerinin törende bulunmaması hepimizi şaşırttı. Oraya gelen CHP'lileri şaşırttı. Ben de tepki olarak bir mesaj paylaştım. Bundan sonra 3. programa gelen CHP'li bir vekil birtakım şeyler söylemiş. Alanda bir vekil vardı ancak o DEVA Partili bir vekildi. Onu kendi vekilleri sayıyorlarsa bilemem. Sonraki programa geldiler.