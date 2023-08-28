CHP medyasında hedef Anadolu insanı! Cumhuriyetçi ve demokrat olmamakla suçlayıp nefret kustular...
Son yıllarda CHP zihniyeti, Anadolu insanını sürekli olarak küçümserken seçimler öncesi bu tavırlarında göstermelik de olsa değişikliğe gitti. Ancak seçimlerde Anadolu'dan istediği oyu alamayan CHP zihniyeti yine bölgedeki vatandaşlara nefret kusmaya devam etti. Özellikle seçimler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kentlerde oturan vatandaşların demokrat olduğunu savunurken Anadolu'daki vatandaşları hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası CHP medyası da topa girdi ve Tele 1 ekranlarında CHP yandaşı Emre Kongar Anadolu'daki vatandaşları küçümsedi. Bölgede yaşayan vatandaşları Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat olmamakla suçlayan Kongar, sahil kesimlerinde CHP'ye oy veren vatandaşları övdü.
Anadolu insanını sürekli olarak aşağılayan ve seçim dönemi geldiğinde kendileri onlardan gibi göstererek oy toplamaya çalışan zihniyet yine hortladı.
ANADOLU'DAN YEDİKLERİ TOKADI HALA ANLAMIYORLAR
Yıllardır AK Parti seçmenini küçümseyerek üst üste seçimler kaybeden CHP zihniyeti son seçimlerde Anadolu'dan yediği ağır tokadı hala anlamlandıramazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamalarda Anadolu'daki vatandaşları yine küçümsemişti.
KENDİSİNE OY VERMEYENLERİ CAHİLLİKLE SUÇLADI
Helalleşme diyerek yola çıkan Bay Kemal "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diyerek kendisine oy vermeyen vatandaşları "cahillikle" suçlamıştı.
"500 LİRA VERSEN HARCAYACAK YERLERİ YOK"
Kılıçdaroğlu ayrıca köylünün enflasyon gibi bir derdinin olmadığını da belirtirken "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle köylerde kendisine oy vermeyen insanları küçümsemişti.
ANADOLU İNSANI YENİDEN HEDEFTE
Yıllardır seçmene tepeden bakmayı sürdüren CHP zihniyeti bu tavrından hiçbir şekilde vazgeçmezken CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yine Anadolu insanı hedef alındı.
ANADOLU İNSANI CUMHURİYETÇİ ATATÜRKÇÜ VE DEMOKRAT DEĞİL Mİ?
CHP yandaşı Emre Kongar yaptığı değerlendirmede CHP'ye oy çıkmayan Anadolu'yu demokrat olmamakla suçladı. Kongar "Cumhuriyetçilik ve kültür birlikte gidiyor. Özellikle Ege ve Marmara'nın deniz kenarları. Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat oluyorlar." ifadelerini kullandı.
EĞİTİM SEVİYESİNDEN VURMAYA ÇALIŞTILAR
CHP yandaşı sunucu Evren Özalkuş ise "Eğitim seviyesinin artmış olduğu yerleri orada görüyoruz" diyerek Kongar'ın bu küçümseyici sözlerine destek verdi.
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