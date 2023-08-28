CHP medyasında hedef Anadolu insanı! Cumhuriyetçi ve demokrat olmamakla suçlayıp nefret kustular...

"500 LİRA VERSEN HARCAYACAK YERLERİ YOK"

Kılıçdaroğlu ayrıca köylünün enflasyon gibi bir derdinin olmadığını da belirtirken "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle köylerde kendisine oy vermeyen insanları küçümsemişti.