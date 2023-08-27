İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: CHP’ye ağır bir fatura kesilecek

"BİZ ONLARI ASLA TARTIŞTIRMADIK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde desteklediği CHP ve koalisyon masasını topa tutması CHP'li yandaşlarının zoruna gitti.

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında eleştirilerde bulundu.

Tekin "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerine yer verdi.