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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: CHP'ye ağır bir fatura kesilecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: CHP’ye ağır bir fatura kesilecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı konuşmada yedili koalisyonu resmen dağıtırken "Yerel seçimlere ayrı adayla gireceğiz" ifadelerini kullandı. Akşener, eleştirilere rağmen aday olan Kılıçdaroğlu'nu da hedef alırken "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık." dedi. Diğer yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da katıldığı canlı yayında CHP'yi eleştirirken CHP'ye ağır bir fatura kesileceğini ifade ederken bundan daha doğal bir şeyin olmadığını belirtti. Usta ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına farklı bir aday çıkarabileceklerinin sinyalini de verdi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi "Kemal Kılıçdaroğlu benim vasiyetimdir" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı konuşmada Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenirken, yerel seçimlerde tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

BAY KEMAL'E SAĞLI SOLLU: NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK

Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını dile getiren Akşener, "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM

Diğer yandan Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da sitem etti. Akşener "Onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim." ifadeleriyle aday olmaya ikiliye tepki gösterdi.

"BİZ ONLARI ASLA TARTIŞTIRMADIK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde desteklediği CHP ve koalisyon masasını topa tutması CHP'li yandaşlarının zoruna gitti.

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında eleştirilerde bulundu.

Tekin "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerine yer verdi.

"CHP'YE AĞIR BİR FATURA KESİLECEK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise katıldığı canlı yayında Akşener'in sözlerine CHP'lilerden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Usta "Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha doğal ne olabilir? Kazanılacak seçimi kaybettik." ifadelerini kullanırken faturayı CHP'ye kesti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YERİNE...

Diğer yandan Usta, yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına yeni aday çıkarabileceklerini söyledi.

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