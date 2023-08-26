Başkan Erdoğan’a hakarete A Haber canlı yayınında sert tepki! Savcı Sayan: Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez

Burada aşırı güvenden kaynaklanan sahada asla karşılığı olmayan bir mağlubiyet var. Bunu da birilerine fatura etmek isteyen irade var. Burada herkes birbirini suçluyor CHP'nin kongrelerinde HDP ile yapılan iş birliği ile yapılan neticede bunların olduğunu anlatan ve kürsüyü yumruklayan sahneler var. Masanın dağıldığını tam görmedik. Meral Akşener'in söyledikleri öncü deprem ana deprem daha olmadı. Yerel seçimden sonra partilerdeki siyasi beklenti tükendiği zaman asıl olaylar başlayacak. İşte o zaman suçlamaları ve hakaretleri göreceğiz. O zamanda kadar kendi içindeki depremi kaldıramayanlar Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ve hudutsuz devlet terbiyesi olmadan laflar söylüyor. Bunları yolda ki adam söyleyemezsiniz.