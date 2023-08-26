Başkan Erdoğan’a hakarete A Haber canlı yayınında sert tepki! Savcı Sayan: Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez
CHP milletvekili Mahir Polat, partisinin Dikili ilçe kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak hakaretlerde bulundu. Mahir Polat’a tepkiler çığ gibi büyürken skandal A Haber’in Satır Arası programında da konuşuldu. Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez. Söylenen sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerinde bir azalma olmaz. Ama siyaset yapan insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na nasıl hitap edeceklerini farklı partilerde de olsalar anlamaları lazım.” derken stratejist Coşkun Başbuğ, “Kendi başarısızlığını kendi içindeki ihaneti örtmek için yapıyorlar. Bu sözler hem siyaseten hem hukuken bedel olarak önüne gelecek. Burayı hedef göstermek tam bir şark kurnazlığıdır. Bunların karşılığı yok burada hukuk devreye girecektir.” ifadelerini kullandı.
KÜSTAH SÖZLERLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Kongrede söz alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Başkan Erdoğan'ı hedef alarak küstah söylemlerde bulundu. Seçimlerde PKK ve FETÖ yol yürüyenlere milletin geçit vermemesine rağmen yenilginin faturasını başka yerde arayan CHP'li Polat, "Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı. Bunlarda bir karşılık buldu ve bunun karşılığında biz seçimi kazanamadık" diyerek rezil söylemlerde bulundu.
Savcı Sayan'ın canlı yayında önce çıkan sözleri:
"Kötü söz sahibine aittir. Bizim bir sözümüz vardır; Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez. Söylenen sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerinde bir azalma olmaz. Ama siyaset yapan insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na nasıl hitap edeceklerini farklı partilerde de olsalar anlamaları lazım. Ahlaklı olmaları lazım. Cumhuriyet'in başında olan yüzde 52 oyla Türkiye'yi temsil eden bir insana böyle yakışıksız ifadeler kullanmak değil bir milletvekiline hiç kimseye yakışmaz.
Eğer ahlaksızlık arıyorlarsa kendi Genel Başkanları'nı kasetle indirip yerine oturdukları ahlaksızlığı araştırsınlar. Kendi parti örgütlerinde meydana gelen taciz ve tecavüz olaylarının ahlaksızlığını dile getirsinler. Bütün bunların üstlerini örtmeye çalışırken gelip Devlet'in başındaki insana böyle yakışıksız ifadeler kullanılması Türk halkı tarafından cezalandırılacaktır. Herkes yargı önünde hesap verecektir. Bunlar bilindiği gibi suçtur. Yapılan iş bir milletvekiline yakışmamıştır. Yapılan bu durum kınıyorum.
Bu sözlere karşı gereken yapılmalıdır. Yargı bu konuda harekete geçilmelidir. Böyle ahlaksız şekilde siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanı'na böyle ahlaksızca şeyler söylemek ağız dolusu kin kusmak onlara ne kazandıracak? Onu da çok merak ediyorum. Acaba bu sözler Meral Akşener'in midesini bulandıracak mı? Ahlaksızlık arıyorlarsa 6'lı masaya baksınlar. Bunlar 6'lı masadaki gizli anlaşmalara baksınlar, birbirinden habersiz nasıl sözleşmeler yaptıklarına baksınlar. Eğer ayna bakarlarsa bütün ahlaksızlıkları görürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şey yapışmaz ama böyle şeyler yapmasınlar."
Stratejist Coşkun Başbuğ'un canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Benim ilgilendiğim alanlardan biri de psikolojik harptir. Orada bir yöntem vardır; hedef saptırma. Bu artık günümüzde de çok dile düştü. Herkesin de bildiği bir tanım haline geldi. Herhangi bir olaydan sıyrılmak istiyorsanız hedefi saptırıp başka yere yönlendirirsiniz. 7'li masa ile başlayan 8'e evrilen süreçte ortada net bir mağlubiyet var. İzah edilemeye iş birlikleri var. Meral Akşener bu yapılan gizli toplantılar içinde ve hedef göstererek bundan sıyrılmanın derdinde.
Burada aşırı güvenden kaynaklanan sahada asla karşılığı olmayan bir mağlubiyet var. Bunu da birilerine fatura etmek isteyen irade var. Burada herkes birbirini suçluyor CHP'nin kongrelerinde HDP ile yapılan iş birliği ile yapılan neticede bunların olduğunu anlatan ve kürsüyü yumruklayan sahneler var. Masanın dağıldığını tam görmedik. Meral Akşener'in söyledikleri öncü deprem ana deprem daha olmadı. Yerel seçimden sonra partilerdeki siyasi beklenti tükendiği zaman asıl olaylar başlayacak. İşte o zaman suçlamaları ve hakaretleri göreceğiz. O zamanda kadar kendi içindeki depremi kaldıramayanlar Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ve hudutsuz devlet terbiyesi olmadan laflar söylüyor. Bunları yolda ki adam söyleyemezsiniz.
Burada iddia ettiği suçları asıl kendisi yapmıştır. Genel Başkanı'nın nasıl geldiğine bir bak. Bunu herkes biliyor ve söylüyor. Bunları görmezden gelip hedef saptırarak kendi başarısızlığını kendi içindeki ihaneti örtmek için yapıyorlar. Bu sözler hem siyaseten hem hukuken bedel olarak önüne gelecek. Burayı hedef göstermek tam bir şark kurnazlığıdır. Bunların karşılığı yok burada hukuk devreye girecektir."
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