İYİ Parti’de kritik gün! Meral Akşener’in gündeminde ne var? Bahçeli’nin çağrısına ne yanıt verecek?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 28 Mayıs seçim sonuçlarını analiz ettiğini, hata ve eksikliklerini teşkilatla değerlendirerek 26 Ağustos'ta önemli bir konuşma yapacağını vurgulamıştı.

Hatta İYİ Partili Zorlu, bugünü Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olarak vurgulamış ve "Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.