İYİ Parti'de kritik gün! Meral Akşener'in gündeminde ne var? Bahçeli'nin çağrısına ne yanıt verecek?
İYİ Parti lideri Meral Akşener, mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından 8'li koalisyona kazan kaldırdı. CHP ile köprüleri yıkan Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız girmek istediği iddiası ortaya atıldı. İYİ Partililer ise her fırsatta 26 Ağustos'u işaret ederek "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç" vurgusu yaptı. Herkes, Akşener'in bugün Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmaya odaklandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında köprüler yıkıldı. İki partinin yöneticileri de vekilleri de birbirine savaş açtı.
Seçimden günler sonra partisinin kurultayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır" çıkışı yaptı.
Seçimlerden sonra 8'li koalisyon nedeniyle krizin yaşandığı ve Meral Akşener'in suçlandığı partide, yerel seçimlere tek başına girileceği vurgusu yapıldı. İYİ Parti Sözcü Kürşad Zorlu ise 26 Ağustos çıkışı yaptı… Herkesi Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programa katılacak olan Meral Akşener'in bugün yapacağı konuşmayı merak etmeye başladı.
Kulislerde ise pek çok iddia yer aldı. Buna göre 8'li koalisyon ortaklığı ve PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakınlıktan dolayı İYİ Parti'de yaşanan rahatsızlığı bitirmek isteyen Meral Akşener'in milliyetçilik vurgusu yapması bekleniyor.
Milliyetçilik vurgusunun yanı sıra Meral Akşener, toplumun farklı kesimlerine de seslenmeyi planlıyor. Yerel seçimlerde iş birliğine ise kapıları kapatıyor. İYİ Partililer ayrıca yerel seçimlerde iş birliği için ilk adımı atmayacaklarını dile getiriyor. Akşener'in 26 Ağustos'ta da ittifakları değil, partisinin iktidar iddiasını ortaya koyacağını ifade ediyor. Yine Meral Akşener'in MHP'nin komşu olalım çağrısına da ne yanıt vereceği merak ediliyor.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 28 Mayıs seçim sonuçlarını analiz ettiğini, hata ve eksikliklerini teşkilatla değerlendirerek 26 Ağustos'ta önemli bir konuşma yapacağını vurgulamıştı.
Hatta İYİ Partili Zorlu, bugünü Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olarak vurgulamış ve "Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Meral Akşener, bugün saat 12.00'da yapacağı konuşma öncesi sosyal medyadan "Milletiyle beraber, #ilelebetmuzaffer!" ruhuyla, büyük buluşmamıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz…" paylaşımı yaptı.
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