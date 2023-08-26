İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası: İttifak yok! Akşener Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! CHP'li isimlerden karşılık geldi
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak ittifak kapılarını kapattı. Akşener’in CHP’yi adeta bombalamasının ardından, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin’den karşılık geldi. "CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Yarkadaş sosyal medya paylaşımında, “Kaybet ve kaybettir”e devam…" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda seçimlerde mensubu olduğu koalisyon masası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombardımana tuttu.
"Yerel seçimlere yalnız gireceğiz" mesajını veren Akşener'in konuşmasının ardından CHP'de sesler kısıldı.
Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, "önce millet, önce memleket" dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, seçimi açık farkla kazanacak iki aday ismi öne sürdüğünü dile getiren Meral Akşener, hem tüm anketler hem de il- ilçe gezilerinde bunu gördüklerini söyleyerek, '13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak' diye söz verdiğini ve adaylıktan feragat ettiğini hatırlattı. Akşener, şöyle konuştu:
"Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim.
CHP'YE HDPKK İLE İTTİFAK GÖNDERMESİ
Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız.
AKŞENER'İN YEREL SEÇİM MESAJI CHP'Lİ YANDAŞLARIN ZORUNA GİTTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde desteklediği CHP ve koalisyon masasını topa tutması CHP'li yandaşlarının zoruna gitti.
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan vasat CHP belediyeciliği vatandaşı artık canına tak ettirmişken Akşener'in bugün 'yerel seçimlere' yalnız gireceğiz mesajı, CHP'ye soğuk bir duş aldırdı.
Meral Akşener'in ittifak kapılarını kapatarak CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenmesinin ardından CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında eleştirilerde bulundu.
Tekin "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerine yer verdi.
"KAYBET VE KAYBETTİR"
CHP yandaşı Barış Yarkadaş ise, Meral Akşener'in CHP'yi ablukaya alarak topa tutmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'in CHP açısından kaybedileceğini vurguladı.
Yarkadaş paylaşımında, "Kaybet ve kaybettir"e devam…" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ittifak ortakları hakkında incitici tek bir söz söylemedi. O partilerin tabanlarını üzecek bir değerlendirmede bulunmadı. Bazı ittifak ortakları ise hem CHP tabanını hem de CHP'nin genel başkanını tahkir etmeye varan sözler etti, ediyor. Aradaki farkı görmeniz için yazdım" paylaşımında bulundu.
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