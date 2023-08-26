İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası: İttifak yok! Akşener Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! CHP’li isimlerden karşılık geldi

CHP'YE HDPKK İLE İTTİFAK GÖNDERMESİ

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AKŞENER'İN YEREL SEÇİM MESAJI CHP'Lİ YANDAŞLARIN ZORUNA GİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde desteklediği CHP ve koalisyon masasını topa tutması CHP'li yandaşlarının zoruna gitti.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan vasat CHP belediyeciliği vatandaşı artık canına tak ettirmişken Akşener'in bugün 'yerel seçimlere' yalnız gireceğiz mesajı, CHP'ye soğuk bir duş aldırdı.

Meral Akşener'in ittifak kapılarını kapatarak CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenmesinin ardından CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında eleştirilerde bulundu.

Tekin "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerine yer verdi.