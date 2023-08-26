Merak Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş açıklamasının perde arkası: CHP’yi bölmek ve dizayn etmek istiyor

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, seçimi açık farkla kazanacak iki aday ismi öne sürdüğünü dile getiren Meral Akşener, hem tüm anketler hem de il- ilçe gezilerinde bunu gördüklerini söyleyerek, '13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak' diye söz verdiğini ve adaylıktan feragat ettiğini hatırlattı. Akşener, şöyle konuştu:

"Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim.