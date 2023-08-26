Merak Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş açıklamasının perde arkası: CHP’yi bölmek ve dizayn etmek istiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partinin Afyonkarahisar’da yapılan Büyük Buluşma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözler kullandı, “'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık” dedi. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olsa seçimi kazanacaklarını iddia etti. Yine iki isim üzerinden siyasi hesaplar yaptı. Peki Meral Akşener’in hedefi ne? İmamoğlu ve Yavaş sözleri ne anlama geliyor? Masa yine mi devrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, stratejist Coşkun Başbuğ ve Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman değerlendirdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, "önce millet, önce memleket" dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, seçimi açık farkla kazanacak iki aday ismi öne sürdüğünü dile getiren Meral Akşener, hem tüm anketler hem de il- ilçe gezilerinde bunu gördüklerini söyleyerek, '13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak' diye söz verdiğini ve adaylıktan feragat ettiğini hatırlattı. Akşener, şöyle konuştu:
"Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim.
Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim. Allah şahittir ki ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın, milletin iradesi, sonuca yansısın diye yaptım. Ve ne yaptıysam, bugün de arkasındayım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim."
Savcı Sayan'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Meral Akşener büyük umutlarla bir parti kurdu. Hedefinde de MHP vardı ve MHP'yi yutmayı amaçladı. İl kongrelerinde bunu denediler ama Devlet Bahçeli'yi yenemediler. Milliyetçilerin duruşu Meral Akşener'e müsaade etmedi. Ayrı partiyle yüzde 20 ve 30'ları hedefledi ancak ilk seçimlerde yüzde 10 barajından kıl payı kurtuldu. 2023 seçimlerinde hedefinde yine Türkiye'yi yönetmek yoktu yine MHP'yi bitirmek vardı. Amaçlarına ulaşmak için HDP ile birlikte olmayı bile göze aldı. Amacı AK Parti ve MHP yerler bir etmekti, güzel bir Türkiye yönetimi değildi.
CHP ile ittifak yapıp 6'lı masa kurdu. Masaya bir oturdu bir kalktı. 2 tane belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı yaptı. Şimdi görüyoruz ki; itiraflarda bulunuyor ve masada değişik pazarlıkların döndüğünü söylüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçime girdi ve kazanamadılar. Sözde bu isimler ile seçimi kazanacağını iddia ediyor. Şimdiki amacı Mansur Yavaş üzerinden milliyetçileri Ekrem İmamoğlu üzerinden CHP seçmenini İYİ Parti'ye çekmek istiyor. Burada hedef CHP'yi bölmek.
Meral Akşener alanı genişletmiş. MHP'yi yenemedi AK Parti'ye yetişemedi. CHP ile ittifak yapıp üstünlük kurarak intikam peşine düştü ama o da olmadı. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı da değişmezdi. Kılıçdaroğlu en yüksek oyu aldı onlar bu oyu alamazdı. Meral Akşener yine bir kurnazlık peşinde MHP'yi bölemedi, AK Parti'ye yetişemiyor ittifaktan istediğini alamadı. Partisi dağılmak ile baş başa. İşte partiyi bir arada tutmak için onlara umut vermek için Mansur Yavaş'ı getirmek İmamoğlu'nu aday yapma peşinde koşuyor.
Hepsi birbirine düşmüş durumda. Küçük ortaklar sürekli açıklamalar yapıyor. Akşener rol çalma derdinde. Artık bunların kazanıp ülkeyi yönettiğini siz düşünün? Meral Akşener'in temel amacı Ekrem İmamoğlu ile yakın durarak Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakmaktır. İmamoğlu'nu oraya yerleştirmeyi ve ittifak yapmayı umut ediyor. 12 Eylül'de Kürtleri dışlatıp partiler kurdurdular terör ile iltisaklı işler başladı. PKK'nın kurulma zamanları da buna denk geliyor. Irklar ve renkler üzerine kurulan siyasi partiler hiçbir ülkeye fayda getirmez.
CHP'nin başında oynanan en büyük oyunlardan biri Alevileri dışlatıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu alevi kimliği ile CHP'nin dışına itip bir Alevi partisi kurdurmak istiyorlar. Şu anda siyasi mühendisler bunun peşinde Alevi kardeşlerimiz bugüne kadar bu oyuna gelmedi. Aleviler kurulan partilere prim vermedi. CHP'nin içindeki Alevileri dışlatmanın Türkiye'ye büyük zararları olacak. Türkiye ırk ve renk üzerine dizayn edilen yeni bir partiyi kaldıramaz.
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı olduğunu ifade etti konuşmasında. Peki MHP'de ne eksiği vardı kendisinin koltuk hırsı yüzünden MHP'yi parçalamak istedi. Sahte delegeler ve çeşitli desteklerle bunu yapmaya kalktı. Eğer Meral Akşener MHP'yi parçalamasaydı MHP şu anda belki yüzde 20'lere varıyor."
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