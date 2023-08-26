“İttifak bitti” sinyali veren Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ’Önce şahsım, önce ben’ diyenlerle uğraştık

Mustafa Kemal'in bize bıraktığı bir Misak-ı Milli var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerektiği zaman bunu yapsın diye bir mirası var. Bu sınırlar içinde Suriye ve Irak var. Biz onlara sahip çıkmak zorundayız. CHP ile aynı fikirleri söyleyip sonra Atatürkçülük yapacaksınız. CHP ve HDP ile yan yana geleceksiniz milli menfaatleri ayaklar altına alacaksınız kalkıp Atatürkçülük yapacaksınız. Baştan aşağı çelişkileri yumağı olan bir konuşma izledik. Konuşmasında hiçbir soruya hiçbir yanıt vermedi. Yine istismar siyaseti yaptı. Çelişkiler içinde kıvranan ne vaat ettiği belli olmayan bir Meral Akşener gördük.