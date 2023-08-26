“İttifak bitti” sinyali veren Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Meral Akşener, "Sadece iktidar mensuplarına karşı değil bu seçimin kaybedilmesine çalışanlarla da mücadele ettik. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ne yazık ki önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerini kullandı. Peki Meral Akşener’in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP ve Zafer Partisi destekli 6’lı koalisyon bitti mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin buluşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Meral Akşener, "Koltuktan başka bir şey düşünmediler. Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız." diye konuştu.
CHP'nin yaptığı gibi Atatürk istismarı yapan Meral Akşener, "Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundaki cesametle, Türkiye'nin, millî yükselişini, hep beraber, gerçekleştirmeye davet ediyorum! Yiğit kardeşlerim, cesur dava arkadaşlarım! Büyük bir cihangirin dediği gibi: Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız. Ya doğru rüzgârı yakalayacağız, Ya da biz, o rüzgarın ta kendisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Peki Meral Akşener'in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP ve Zafer Partisi destekli 6'lı koalisyon bitti mi? Meral Akşener'e ortaklarının cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak? Yerel seçimlere ittifak olmadan mı girecekler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
Ceyhun Bozkurt'un öne çıkan sözleri:
"2023 Mayıs ayındaki seçimlerle ilgili masadaki ortaklarını hedef alan bir konuşma yaptı. Seçim sonrasında yapması gereken açıklamayı 3 ay sonra yaptı. "Koltuktan başka şey düşünmediler" sözleri oldukça dikkat çekti. Burada masanın büyük ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ediyor. Ekrem İmamoğlu ile de ciddi bir istişare yürüttüğü için CHP yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri var. Çünkü CHP'de koltuk kavgası yaşanıyor.
Meral Akşener, mayıs seçimlerini kazanmak için elinden geleni yaptığını ama masadaki ortaklarının bunu istemediğini söyledi ve önlerine engel çıkardığını söyledi. Meral Akşener pazarlık payını güçlendirme açıklamaları yapıyor. İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi sıkıntılar yaşanacağını görüyor. Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadılar. Bunun altında kolay kalkılamayacağını görüyorlar."
Emin Pazarcı'nın öne çıkan değerlendirmeleri:
"İttifaklar Türkiye'ye zarar veriyor" diye bir ifade kullandı. Meral Akşener seçime tek başına gireceğini söylese bile bunu mümkün görmüyorum. Yine ittifaklara devam edecek. Meral Akşener eski Meral Akşener. Çok yeni bir şey söylemedi. Bugüne kadar söylediklerini tekrar etti. CHP'nin kopyacısı Atatürk istismarcısı olarak göze çarptı. Atatürk'ün üzerinden bir takım mesajlar vermeye çalıştı.
İYİ Parti evrildi, çevrildi milliyetçi oldu daha sonra merkeze selam çaktı ama MHP'ye kaptırdığı oyları geri alabilmek için tekrar bir manevra yaptı. Bunlar içinde en ironik olanları Mustafa Kemal ile ilgili söyledikleri oldu. Meydandakiler "Atatürk'ün askerleriyiz" diye bağırdı. Sığınmacı meselesini öne çıkarıp Atatürk'ten örnekler verdi ancak bu tam bir cehalet.
Atatürk bu konularda çok farklı düşünüyordu. Cemil Mardan Suriye Başbakanı, Fransızların baskıları üzerine çok bunalıp Ankara'ya geliyor ve Mustafa Kemal Atatürk ile bir araya geliyor. Orada uzun bir sohbet oluyor ve tüm Batı basını bunu takip ediyor. Mustafa Kemal Irak ve Suriye'nin kendisini koruyacak ordusunun olmadığını ama Türkiye'nin ordusunun olduğunu gerekirse Irak'tan girip Suriye'den çıkacağının mesajını vererek İngiliz ve Fransızlara gereken dersi veriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriyelilere bakışı Meral Akşener ya da Kemal Kılıçdaroğlu gibi değil.
Mustafa Kemal'in bize bıraktığı bir Misak-ı Milli var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerektiği zaman bunu yapsın diye bir mirası var. Bu sınırlar içinde Suriye ve Irak var. Biz onlara sahip çıkmak zorundayız. CHP ile aynı fikirleri söyleyip sonra Atatürkçülük yapacaksınız. CHP ve HDP ile yan yana geleceksiniz milli menfaatleri ayaklar altına alacaksınız kalkıp Atatürkçülük yapacaksınız. Baştan aşağı çelişkileri yumağı olan bir konuşma izledik. Konuşmasında hiçbir soruya hiçbir yanıt vermedi. Yine istismar siyaseti yaptı. Çelişkiler içinde kıvranan ne vaat ettiği belli olmayan bir Meral Akşener gördük.
CHP'nin içindeki sorunlardan birtakım ekonomik bunalımlardan nemalanıp partisini rahatlatmaya çalışıyor. Yüzde 8'lik küsürat partisi en doğru ifadeleri kullandı. Türkiye'de ondan başkası yok ve başka kimse bir hizmet yapmadı. Sadece kendisinin olduğunu söylüyor. Böyle konuşarak iktidara haksızlık ediyor yola çıktığı insanları sırtından atıyor kendisine bir yol açma çabasında çünkü İYİ Parti'de ciddi sıkıntılar var. Merkez parti olma iddiası ortandan kalktı. Atatürk üzerinden CHP'deki oyları alma derdinde. En temiz benim diyor ama hiçbir soruya cevap vermiyor. Seçime ayrı girdikleri zaman boylarının ölçüsünü alırlar hiçbir yerde belediyeleri kazanmazlar. Bunun CHP ile birlikte değerlendirerek söylüyorum."
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