Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkılıyor! Dinamitle yıkım nasıl gerçekleştiriliyor?

Yıkım ekibinin başındaki isim A Haber mikrofonlarına şunu söyledi:

"Burada 200 kilo patlayıcı kullanıldı. 2 bina ve yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yıkımı yapıldı. Kontrollü bir şekilde yıkımı yaptık. Malatya'da bu şekilde olan bin 400 bina var. Biz burada 104 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki 20 gün içerisinde 36 tane bina yıkacağız. İzinlerini aldığımız 36 bina var. Burada bize yöneticiler destek oluyor ve işlerimizi yapıyoruz.