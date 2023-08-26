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Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkılıyor! Dinamitle yıkım nasıl gerçekleştiriliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkılıyor! Dinamitle yıkım nasıl gerçekleştiriliyor?

Asrın felaketinden etkilenen illerde ağır hasarlı binaların dinamitle yıkımı sürüyor. Malatya’da ağır hasarlı binaların dinamitle yıkımı canlı yayında ekrana geldi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen illerin arasında olan Malatya'da ağır hasarlı binalar dinamitle yıkılıyor. Binaların kontrollü yıkımı canlı yayında ekrana geldi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

Barış Türel bölgeden şunları aktardı:

"Malatya'da kontrollü yıkımlar devam ediyor. Bölgede ağır hasarlı binaların oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede dinamitle yıkımlar yapılıyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı. Öncesinde ekipler tüm hazırlıklarını yaptı ve tüm güvenlik önlemleri alındı.

Komut verildikten sonra ateşleme yapılıyor ve bölgede bulunan 2 ağır hasarlı bina dinamitle yıkıldı. Binalar saniyeler içinde çökerken toz bulutları da etrafı kapladı. Burada 200 kilo patlayıcı kullanıldı. Binalar güvenli şekilde yıkıldı ve enkaz kaldırma işlemleri için hazır hale getirildi."

Yıkım ekibinin başındaki isim A Haber mikrofonlarına şunu söyledi:

"Burada 200 kilo patlayıcı kullanıldı. 2 bina ve yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yıkımı yapıldı. Kontrollü bir şekilde yıkımı yaptık. Malatya'da bu şekilde olan bin 400 bina var. Biz burada 104 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki 20 gün içerisinde 36 tane bina yıkacağız. İzinlerini aldığımız 36 bina var. Burada bize yöneticiler destek oluyor ve işlerimizi yapıyoruz.

Burada 11 bloklu Yeşiltepe evleri var. Yaklaşık 124 bin metrekarelik 700 konutluk bir site orası. Eylül ayının 9'unda hepsini aynı anda patlatacağız. Bu Avrupa ve Türkiye'deki bir anda yapılan en büyük patlama olacak. Yıkılan binaların yerine yeni binaların yapılması için kış gelmeden bunların yıkılması lazım."

Canlı yayında yıkım! Saniyeler içinde... CANLI YAYINDA YIKIM! SANİYELER İÇİNDE...

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Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı! AĞIR HASARLI BİNA BÖYLE YIKILDI!

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