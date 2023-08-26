Başkan Erdoğan’a hakaret etmeye kalkan CHP’li Mahir Polat’a sert tepkiler: Haddini ve yerini bil

"BAŞAHLAKSIZ"

Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Polat'a "Ahmakbaşı Mahir, Başahlaksız Mahir; Adam değilsin, bunu zaten bilmektesin. İzmir'de zaten adam değilsin, Efendi olup, haddini bileceksin!" diyen İnan sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bir güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız. Bundan sonra senin adın Ahlaksız Mahir. Seni artık tüm İzmir, Ahlaksız Mahir olarak çağıracak. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep." ifadelerine yer verdi.