Başkan Erdoğan’a hakaret etmeye kalkan CHP’li Mahir Polat’a sert tepkiler: Haddini ve yerini bil
CHP Dikili ilçe kongresinde konuşan CHP İzmir milletvekili Mahir Polat Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya kalktı ve hakaret etti. Mahir Polat’a tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun.” ifadelerini kullandı. AK Partili Şebnem Bursalı ise “Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazı. Lekesi sıçrayan çirkefsin” diyerek tepki gösterdi.
CHP Dikili İlçe kongresinde konuşan CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Büyük bir skandala imza atan Mahir Polat'a tepki gecikmedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine karşılık, ''CHP; tüm hayatını ülkesi ve milletine adayan, dünya mazlumlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilecek kadar seviyesiz bir noktaya getirmiştir. Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur; içinde çırpındıkları haset, kin ve nefret çukurunun ürünüdür!'' dedi.
"BU HAKARET DİLİ ACİZLİKTİR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadelerde bulundu,
''Siyaseti; ahlak ve edep sınırı tanımadan yapmakta ısrar eden CHP; tüm hayatını ülkesi ve milletine adayan, dünya mazlumlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilecek kadar seviyesiz bir noktaya getirmiştir. İzmir Milletvekilleri Mahir Polat'ın, ağzından tükürükler çıkararak hakaret ettiği kişi; bu ülkenin, bu milletin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bu, ne eleştiridir ne de muhalefet etmektir! Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur; içinde çırpındıkları haset, kin ve nefret çukurunun ürünüdür! Bu hakaret; düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz… Cumhurbaşkanlığı makamına ve dolayısıyla milli iradeye hakaret eden bu dilin zehri, asıl ahlaksızlığı sergileyenlerin, kendilerinin sonunu getirecektir ki onlar; kaset kumpaslarıyla liderlik koltuğuna oturanlar, birbirlerinin üzerine basarak parti içinde iktidara gelenlerdir! Bu dilin sahipleri; milletin iradesine hakareti kendilerine hak gören pespaye bir siyasetin temsilcileridir. Elbette bu densizliğin hesabı hukuki yollarla sorulacaktır ve bizler de bu sürecin en yakın takipçileri olacağı." dedi.
"LEKESİ SIÇRAYAN ÇİRKEFSİN"
AK Parti'li Şebnem Bursalı ise CHP'li Mahir Polat'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP'li Polat'a, "Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın" diyen Bursalı, Polat'a siyasette seviye hatırlatması yaparak şunları söyledi:
"Halk içinde bir sözümüz vardır Polat'ın durumu da aynı o hesap; Vekil olmuş ama adam olamamış! Bu sözleriyle Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın. Lekesi sıçrayan çirkefsin. Kendi partisinin kongrelerinde yuhalanmaktan, kendi mahallesinde bile kapısını çalacak 10. Köy bulamayan bir siyaset esnafı kalkmış milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunmuş. Bu halinle vasatlık seviyesinin de dibisin! Bu üslup ve siyaset seviyesi aslında CHP'nin bildik seviyesi. Son 22 yılda 13 kez bu seviyeye pirim vermeyen bu necip millete ve sandıkta yenemedikleri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaret ve iftiralarla saldıranlara en güzel cevabı niye milletimiz verecektir. Milletin oylarıyla iki Kez seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret, Türk milletine hakarettir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, devletimize hakarettir. Haddini bil!'' dedi.
"BAŞAHLAKSIZ"
Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Polat'a "Ahmakbaşı Mahir, Başahlaksız Mahir; Adam değilsin, bunu zaten bilmektesin. İzmir'de zaten adam değilsin, Efendi olup, haddini bileceksin!" diyen İnan sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bir güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız. Bundan sonra senin adın Ahlaksız Mahir. Seni artık tüm İzmir, Ahlaksız Mahir olarak çağıracak. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep." ifadelerine yer verdi.
AK Partili Hamza Sağ ise şunları söyledi:
"Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun."
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