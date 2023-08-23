Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası! Türkiye Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa gaz krizine girerken bu dönemi yaptığı yatırımlarla sorunsuz atlatan Türkiye, ihracatta da tarihi bir adım attı. Türkiye'den Macaristan'a doğalgaz ihracatı konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihracatı gerçekleştirecek. Peki Türkiye'nin enerji yolculuğu nasıl ilerledi, ilk kıvılcımı kim başlattı? İşte tüm detaylar…

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