Milli Enerji Politikası meyvelerini veriyor! Berat Albayrak döneminde temelleri atılmıştı...

Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda hamlelerine emin adımlarla devam ediyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Akdeniz'de yapılan arama çalışmaları, Gabar'da bulunan yüksek kaliteli petrol, doğalgaz depolama tesisleri, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve nükleer enerji hamlesi bu vizyonun öne çıkan maddeleri oldu. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji Politikası meyvelerini verirken, yeni Bakan Alparslan Bayraktar da "Arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa" başlıklarına dayalı güncel yol haritasını paylaştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu dönemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.