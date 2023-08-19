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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023'ün sonuna kadar...

Altın, yatırımcılar arasında her zaman güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Son dönemde de bu özelliğini sürdürerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle çeyrek altın ve ons altının günlük fiyat hareketleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt Alman Commerzbank'tan geldi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 09:36
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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023’ün sonuna kadar...

Altın, yatırımcılar arasında her zaman güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Son dönemde de bu özelliğini sürdürerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle çeyrek altın ve ons altının günlük fiyat hareketleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt Alman Commerzbank'tan geldi. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023’ün sonuna kadar...

Uzmanlar altın fiyatlarındaki değişimleri analiz ederek yatırımcılara yönlendirmelerde bulunuyor.

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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023’ün sonuna kadar...

Fiyat hareketliliğin nedenleri gelecekteki olası hareketler ve altın piyasasının genel durumu gibi konulardaki görüşler yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor.

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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023’ün sonuna kadar...

Altın düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt ise Alman Commerzbank'tan geldi.

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Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023’ün sonuna kadar...

Banka yıl sonu için altın tahminini 1950-2000 dolar arası olarak açıkladı.