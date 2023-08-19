Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023'ün sonuna kadar...

Altın, yatırımcılar arasında her zaman güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Son dönemde de bu özelliğini sürdürerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle çeyrek altın ve ons altının günlük fiyat hareketleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt Alman Commerzbank'tan geldi. İşte detayları...