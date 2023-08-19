Türkiye Yüzyılı’nın yıldız projesi! Panama’dan büyük Süveyş’ten uzun! Tam 2 milyar TL’lik yatırımla bölgeye can verdi





"DEDEM MASAL GİBİ ANLATIRDI GERÇEK OLDU"

- Mardinli çiftçi Selim Akdağ, "Dedem hayattayken bize Fırat Nehri'nin suyunun Kızıltepe'ye bir gün akacağını masal tarzında anlatırdı. Bu masal bu topraklarda gerçeğe dönüştü. Ne mutlu bu masalı hayata geçirenlere. Çiftçiler için bir cansuyu görevini görmüştür. On binlerce hektar alanda bu sayede ikinci ürün alınacak, hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak" diye konuştu.

- Mardinli çiftçi Nasır Aydın ise, "Çiftçilerin en zor durumda olduğu bu dönemde hizmete giren bu sulama kanalları bu topraklar ve bu bölge için can suyu olmuştur. Bizlere verilebilecek en güzel müjdeli haberdi. İnşallah bütün Mezopotamya ovası sulama kanalından faydalanır. Artık rahat bir şekilde yılda iki ürün alabileceğiz" dedi.