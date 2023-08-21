Çöp... Sinek... Ağır koku... Dikkat! Denize ’zehir’ akıyor...

Bu sorunu konuşurken sadece bir dereden akan kirli su olarak değerlendirirsek eksik ve yanlış değerlendirmiş oluruz. Bu derelerin aktığı yer dağlık ya da insanların yaşamın olmadığı bir yer değil. Bu derelerin ekolojik dengesinin bozulması demek insan sağlığını tehdit etmesi ve derelerdeki o bitkilerin sağlığının bozulması ve hayvanların bu noktada zarar görmesi anlamına geliyor.

Pirinççi Deresi: Alibey Barajı'nı besleyen dere kirli akmaya devam ediyor. Birçok köyden geçiyor. Köylüler sağlık noktasında tedirginlik yaşadıklarını ifade ediyor.

Kağıthane Deresi (Haliç'e akıyor): İBB'ye ait aracın dereye atık su boşalttığı öne sürülen video tartışma yarattı.

Temizlemesi gereken İBB'nin araçları kirli suyu dereye bıraktı.