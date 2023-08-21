Çöp... Sinek... Ağır koku... Dikkat! Denize 'zehir' akıyor...
İstanbul'un hangi dereleri kirli akıyor? İBB zehir saçan megakentin derelerine neden müdahale etmiyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında detayları anlattı.
İSKİ'nin sorumluluğunda olan İstanbul'un dereleri uzun bir süredir kirlilikle boğuşuyor.
Derelerde canlı popülasyonu yok olurken kötü koku ve kirlilik hastalıklara da davetiye çıkarıyor.
Peki hangi dereler kirli akıyor? İBB zehir saçan megakentin derelerine neden müdahale etmiyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında detayları anlattı.
İşte detaylar; Burada ekrana taşıdığımız her bir derenin hepsini defalarca kez A Haber ekibi olarak bizzat kendimiz yerinde görüntüledik.
Bu sorunu konuşurken sadece bir dereden akan kirli su olarak değerlendirirsek eksik ve yanlış değerlendirmiş oluruz. Bu derelerin aktığı yer dağlık ya da insanların yaşamın olmadığı bir yer değil. Bu derelerin ekolojik dengesinin bozulması demek insan sağlığını tehdit etmesi ve derelerdeki o bitkilerin sağlığının bozulması ve hayvanların bu noktada zarar görmesi anlamına geliyor.
Pirinççi Deresi: Alibey Barajı'nı besleyen dere kirli akmaya devam ediyor. Birçok köyden geçiyor. Köylüler sağlık noktasında tedirginlik yaşadıklarını ifade ediyor.
Kağıthane Deresi (Haliç'e akıyor): İBB'ye ait aracın dereye atık su boşalttığı öne sürülen video tartışma yarattı.
Temizlemesi gereken İBB'nin araçları kirli suyu dereye bıraktı.
İBB HALİÇ'TE ÇAMURA YATTI
İstanbul'un derelerinden "Altın Boynuz"a kirli su akıyor.
DİKKAT! DENİZE "ZEHİR" AKIYOR
Ayamama Deresi: Kirli su akmaya devam ediyor. Başakşehir'den başlayıp Marmara Denizi ile buluşuyor. İSKİ bugüne kadar tek bir rapor tek bir cevap vermedi. Halkalı kısmında çekilmez bir hal almış durumda.
Pislik koku sinekler hüküm sürüyor.
Elmalık Deresi: Silivri'den Marmara Denizi'ne akıyor.
Haramidere: Bir gün yeşil bir gün kırmızı bir gün mavi akıyor.
UZMANLAR UYARIYOR!
-Derelerde meydana gelen renk değişikliği hem derelerin ekolojik yapısını hem de insan sağlığını etkiliyor.
-Derelerden akan kimyasallar solunum yoluyla ciğerlere zarar verebilir.
-Derelerden akan kimyasal sular bütün balık türlerinin ölümlerine neden olur.
-Bu akan kimyasalların etkileri kısa süreli değil.
-Kimyasallar dere yoluyla denizlere ulaştığı zaman denir ortamında da ciddi kirliliğe ve hasarlara neden olabilir.
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