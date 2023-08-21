Karne hediyeleri sokakta! Aralarında tavşan bile var... Sahipsiz köpek sorunu nasıl çözülecek?
Pandemi döneminde eve kapananlara arkadaş olan ve çocuklara karne hediyesi diye alınan cins köpekler, sokağa terk edildi. Üretim çiftliklerinin de kapanmasıyla ortada kalan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı.
Ailelerin karne hediyesi olarak aldığı cins köpekler sokaklara bırakıldı. Barınaklar başıboş köpeklerle doldu.
Peki sahipsiz sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Hayvan Barınağı Gönüllüsü Mimar Meral Olcay, konu ile ilgili ailelere çağrıda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Karne hediyesi olarak alınan özellikle cins köpekler bir süre sonra ne yazık ki sokağa bırakılıyor. Şanslı olanların geldiği noktalardan biri ise Yedikule Hayvan Barınağı.
Bunun tek sebebi çocuklarına karne hediyesi yaş günü hediyesi gibi sudan sebeplerle alınan bu canlıların sorumluluk sahibi olmayan insanlar tarafından sanki kırık bir oyuncak gibi bir süre sonra çiş yaptı, kaka yaptı, artık yaşlandı beni eğlendirmiyor gibi nedenlerle sokağa atılması.
Sokağa düşen özellikle ırk hayvanların yaşam şansı çok az. İhbar üzerine gönüllü hizmet veren barınağımıza geldiğinde ilk iş onun travmasını atlatmak için sevgi ilgi şefkat göstermek. Ondan sonra da yaptığımız ilanlarla kalıcı yuvalarını aramak. Zeyna da bunlardan biri. Daha yeni geldi.
TAVŞAN BİLE VAR!
Sadece köpekler değil kediler de terkediliyor. 3 gün önce bir tavşan boynunda çıngırağıyla herhalde yine çocuklara oyuncak gibi alınmış bir tavşan bir müddet sonra terkedilmiş.
Hepsine yuva arıyoruz.
AİLELERE ÇAĞRI
Bir hayvanın 15 sene yaşayacağını düşünüp bu sorumluluğu alabileceklerse hayatlarını bir canlıyla paylaşsınlar. Buraya onları sevmeye destek olmaya bekliyoruz. Koruyucu aile olabilirler mutlaka evlerine almaları gerekmiyor. Bekliyoruz hayvan sever dostları.
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