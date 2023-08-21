Karne hediyeleri sokakta! Aralarında tavşan bile var... Sahipsiz köpek sorunu nasıl çözülecek?

Bunun tek sebebi çocuklarına karne hediyesi yaş günü hediyesi gibi sudan sebeplerle alınan bu canlıların sorumluluk sahibi olmayan insanlar tarafından sanki kırık bir oyuncak gibi bir süre sonra çiş yaptı, kaka yaptı, artık yaşlandı beni eğlendirmiyor gibi nedenlerle sokağa atılması.