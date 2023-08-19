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İran, Irak’a akan nehrin suyunu kesti! İnsanlar zorda tarım arazileri kayboluyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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İran, Irak’a akan nehrin suyunu kesti! İnsanlar zorda tarım arazileri kayboluyor

İran yönetimi, kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti. Tahran yönetiminin yaz aylarında günlerce ve gerekçesiz olarak su akışını kesmesi Irak'ı daha da zor duruma sokuyor.

İran'dan kaynaklanan su kesintileri dönemsel olarak Irak'taki Dicle ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin azalmasına neden oluyor.

Küçük Zap Suyu olarak bilinen su yatağı, hem Dokan Barajı'nı besliyor. Hem de sadece Kaladize ilçesinde 100 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Su kesintisi bu yüzden çok sayıda insanın ihtiyaçlarını sekteye uğratıyor.

Üstelik İran'ın su kesme politikası sebebiyle içme suyu, tarım ve baraj kaynakları da günden güne azalıyor. Sadece kuraklıktan ötürü Irak, yılda yaklaşık 400 bin dönüm tarım arazisini kaybediyor.

İran, Irak’ın suyunu kesti! İRAN, IRAK'IN SUYUNU KESTİ!

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