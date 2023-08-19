İran, Irak’a akan nehrin suyunu kesti! İnsanlar zorda tarım arazileri kayboluyor

Küçük Zap Suyu olarak bilinen su yatağı, hem Dokan Barajı'nı besliyor. Hem de sadece Kaladize ilçesinde 100 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Su kesintisi bu yüzden çok sayıda insanın ihtiyaçlarını sekteye uğratıyor.