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DP'li Cemal Enginyurt ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu arasında gergin anlar: Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır! Sırtınız hep yerde...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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DP’li Cemal Enginyurt ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu arasında gergin anlar: Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır! Sırtınız hep yerde...

Seçimlerde neredeyse 'sıfır' oy katkısı vererek büyük bir söğüşe imza atan 7'li koalisyonun küçük ortakları, seçimlerden sonra bu durumu bir "fedakarlık" olarak göstererek CHP tabanının büyük tepkisini çekti. CHP listelerinden meclise giren DP'li Cemal Enginyurt ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu arasında CHP'nin kaptırdığı vekiller konuşulurken tansiyon yükseldi. Enginyurt "45 yıldır sizi gören de hep iktidar oluyor sanır. 7 defa partinizden vekil olmuş adam değişim istiyor Allah'tan korkun." sözleriyle Tanrıkulu'na yüklendi. Tanrıkulu da Enginyurt'un CHP listelerinden seçime girdiğini hatırlatırken "Yüzde 0 bilmem kaç oy alacaksın ve gelip CHP'ye laf söyleyeceksin. Siz niye iktidar olmadınız kardeşim?" yanıtını verdi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ancak ittifaka hiçbir oy katkısı sağlamayan küçük ortaklar Türk siyasi tarihinin en büyük söğüş operasyonunu gerçekleştirdi.

Özellikle DEVA ve Gelecek Partisi neredeyse sıfır oy katkısı vermesine rağmen CHP'den onlarca vekil koparmayı başardı.

"EN SON TERCİHİM CHP LİSTESİYDİ"

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden meclise giren DP'li Cemal Enginyurt ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi.

Cemal Enginyurt sert sözlerle CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yüklendi:

7 KEZ VEKİL OLMUŞ ADAM DEĞİŞİM İSTİYOR

7 defa partinizden vekil olmuş adam değişim istiyor Allah'tan korkun. Önce kendinizden başlayın. Bu süreç tahrik edilerek, kırarak, dökerek yönetilmez.

45 YILDIR SİZİ GÖREN DE HEP İKTİDARDA SANIR

Kongrenizde adam öldü iptal etmediniz beni konuşturmayın. Sırf üç delege fazla alalım diye iptal etmediniz. 45 yıldır sizi gören de hep iktidar oluyor sanır. Hep sırtınız yerde.

"DEMOGOJİ YAPMA"

Biz 1999'da olduk. Demokrat Parti'yi şu an tanımayan kaldı mı? 3 milletvekiliyiz 2024'te size göstereceğim. Demogoji yapma Tanrıkulu. CHP'ye laf söylemem CHP tabanını üzenlere laf söylüyorum.

SIFIR OYU OLANLARA NEDEN VEKİL VERDİNİZ?

2019'da 600 bin oyu olan DP'ye üç vekil verdiniz, oyu olmayanlara 10-15 vekil verdiniz. Neyi konuşuyorsun? Sıfır olanlara neden vekil verdiniz? İstanbul'da benden çok çalışan CHP'li mi var?

"YÜZDE 0 OY ALIP CHP'YE LAF SÖYLEYECEKSİN"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise Enginyurt'un sözlerine sert yanıt verirken "CHP listelerinden milletvekili olacaksın, yüzde 0 bilmem kaç oy alacaksın ve gelip CHP'ye laf söyleyeceksin. Siz niye iktidar olmadınız kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar sanır "SİZİ GÖREN DE 45 YILDIR HEP İKTİDAR SANIR"

Davutoğlu Akşener’den kaç milletvekili istedi?

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