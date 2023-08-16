DP’li Cemal Enginyurt ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu arasında gergin anlar: Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır! Sırtınız hep yerde...

45 YILDIR SİZİ GÖREN DE HEP İKTİDARDA SANIR

Kongrenizde adam öldü iptal etmediniz beni konuşturmayın. Sırf üç delege fazla alalım diye iptal etmediniz. 45 yıldır sizi gören de hep iktidar oluyor sanır. Hep sırtınız yerde.

"DEMOGOJİ YAPMA"

Biz 1999'da olduk. Demokrat Parti'yi şu an tanımayan kaldı mı? 3 milletvekiliyiz 2024'te size göstereceğim. Demogoji yapma Tanrıkulu. CHP'ye laf söylemem CHP tabanını üzenlere laf söylüyorum.