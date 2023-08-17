Büyükşehirler 2024'te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. CHP’ye gibi seçim dönemindeki koalisyon masasında bulunan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve terörün siyasi ayağı HDP’den darbe üstüne darbe geldi. İstanbul’un 4 yıldır başına bela olan İmamoğlu’nun hizmetten bir haber belediyeciliği artık son demlerini yaşıyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber’de 2024 yerel seçimleri öncesi vatandaşın düşüncesi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vasat belediyeciliği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
2024'te yapılacak 'yerel seçimler' yaklaşırken, CHP'ye koalisyon masasının ortakları tek tek darbe vurmaya devam ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısız ve hizmetten yoksun belediyecilik anlayışı vatandaşın canına tak ettirdi.
İYİ PARTİ CHP ARASINDAKİ 'SAYFA SONU' 26 AĞUSTOS'TA!
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
GELECEK TEK BAŞINA GİRECEK!
Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.
HDPKK BİLE PEŞLERİNİ BIRAKTI
Geçmiş seçimlerdeki "Aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatan HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber'de 'yerel seçimler' öncesi CHP'nin vasat ve başarısız belediyeciliğini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu özelinde bomba açıklamalarda bulunan Yayman'ın paylaşımlarından satır başları şu şekilde:
CHP'deki yaşanan tartışmaları sokaktan geçen bir vatandaşa sorsak, 'CHP'deki bu tartışmalara ne diyorsunuz?' diye... Vatandaş 'sürpriz mi?' diye cevap verecektir.
"CHP TÜRKİYE'DE İKTİDARA TALİP DEĞİL"
CHP, Türkiye'de iktidara talip değil, CHP kendi içinde genel başkanlığa ve genel başkanlık koltuğuna talip olan bir siyaset anlayışı ile mücadele ediyor. Parti içinde yaşanan bu tartışmalar daha çok su kaldırır. Biz CHP'de siyaset farkı görmüyoruz, kişi farkı görüyoruz.
CHP'de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teskere konusunda yoksa, HDP ile iş birliği konusunda mı farkı düşünüyor? Hangi konu başlığında Kılıçdaroğlu'nun düşüncesine göre farkı düşündüğünü bilmiyoruz.
İmamoğlu 'değişim' tartışmaları ile ortaya çıktı. Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde enfes bir yazı yazdı. Siz Cumhurbaşkanlığına aday oluyorsunuz; geri adım atıyorsunuz, CHP Genel Başkanlığına aday oluyorsunuz; geri adım atıyorsunuz, en son da kala kala İstanbul'a kalıyorsunuz. Ben 6 ay öncesinden söyleyeyim, Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
"İSTANBUL'DA İFLAS ETMİŞTİR! İMAMOĞLU KAYBEDECEK..."
İstanbul'u hizmetsizliğe, susuzluğa mahkum eden ve en son bir belediye otobüsünün denize düştüğü anlayış İstanbul'da artık iflas etmiştir. Zaman zaman ben de İstanbul'a gittiğimde esnafla bir araya geliyorum. Kamuoyu araştırmalarında açık bir şekilde gözüküyor ki, İstanbul'da İmamoğlu kaybedecek ve Cumhur İttifakı kazanacaktır. İstanbul'daki bu kayıkçı kavgası aslında, CHP'nin yaşadığı büyük yenilgiyi unutturmak için 'cambaza bak' siyasetidir.
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