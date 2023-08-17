Büyükşehirler 2024’te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...

HDPKK BİLE PEŞLERİNİ BIRAKTI

Geçmiş seçimlerdeki "Aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatan HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber'de 'yerel seçimler' öncesi CHP'nin vasat ve başarısız belediyeciliğini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu özelinde bomba açıklamalarda bulunan Yayman'ın paylaşımlarından satır başları şu şekilde: