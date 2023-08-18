İYİ Parti’de şok etkisi! İmamoğlu İBB adaylığını duyurdu ortalık karıştı! CHP’ye yanaşma planı yapan Akşener’e İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan salvo: Gerekirse parti kurarım

MERAL AKŞENER'DEN 'U' DÖNÜŞÜ MÜ?

"Meral Akşener kendisini ziyaret eden milletvekillerine ilginç sözler sarf ediyor" diyen Yarkadaş, "Bugün İYİ Parti'den önemli bir isimle konuştum son havayı sana özetleyeyim dedi 'Sizin o yayından sonra parti teşkilatlarında 'Biz hiçbir şeyi kazanamayacaksak niye bu seçimlere giriyoruz' diye bir hava oluştu, Meral Hanım da bu havayı gördüğüm için, Ankara, İstanbul İzmir'i ittifak görüşmelerinde kendisine ayırdı hatta kendisini ziyaret eden vekillere 'CHP'nin iç işlerine karışmayın, hiç kimse CHP'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasın, biz kendi partimizi büyütelim Kemal Kılıçdaroğlu'na saygısızlık algılanabilecek sözleri de hiç kimse etmesin' tavsiyesinde bulunuyor' dedi. Bu sözleri birkaç kişiye tekil olarak mı yoksa kendisini ziyaret eden birçok vekile mi söyledi diye sordum 'Birçok vekile söylediğini ve birçok parti yöneticisine söylediğini rahatlıkla ifade edebilirim' dedi" ifadelerine yer verdi.