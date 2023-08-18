İYİ Parti'de şok etkisi! İmamoğlu İBB adaylığını duyurdu ortalık karıştı! CHP'ye yanaşma planı yapan Akşener'e İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan salvo: Gerekirse parti kurarım
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. Öte yandan İmamoğlu, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya ittifak için göz kırptı. Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarkadaş, “Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım'” dediğini ifade etti.
28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor.
Her fırsatta 'değişim' talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Br makale yayınlayarak 'değişim' çağrısını tekrarlayan İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.
İMAMOĞLU HAVLU ATTI: "KENDİMİ İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM"
"Bu geminin kaptanı benim diyen" Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etti, "Senin yerin belediye" mesajı verdi.
CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ise hedefe ulaşamayınca havlu attı... Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.
GÖZLER 26 AĞUSTOS'A ÇEVRİLDİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun havlu atmasının ardından gözler bir İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri koparması beklenen Akşener'in, İmamoğlu'ndan sonra ne tür çıkış yapması merak konusu oldu.
KULİS BİLGİLERİ PATLADI
Meral Akşener'in 26 Ağustos tarihinde yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba bir kulis bilgisi paylaştı.
MERAL AKŞENER'DEN 'U' DÖNÜŞÜ MÜ?
"Meral Akşener kendisini ziyaret eden milletvekillerine ilginç sözler sarf ediyor" diyen Yarkadaş, "Bugün İYİ Parti'den önemli bir isimle konuştum son havayı sana özetleyeyim dedi 'Sizin o yayından sonra parti teşkilatlarında 'Biz hiçbir şeyi kazanamayacaksak niye bu seçimlere giriyoruz' diye bir hava oluştu, Meral Hanım da bu havayı gördüğüm için, Ankara, İstanbul İzmir'i ittifak görüşmelerinde kendisine ayırdı hatta kendisini ziyaret eden vekillere 'CHP'nin iç işlerine karışmayın, hiç kimse CHP'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasın, biz kendi partimizi büyütelim Kemal Kılıçdaroğlu'na saygısızlık algılanabilecek sözleri de hiç kimse etmesin' tavsiyesinde bulunuyor' dedi. Bu sözleri birkaç kişiye tekil olarak mı yoksa kendisini ziyaret eden birçok vekile mi söyledi diye sordum 'Birçok vekile söylediğini ve birçok parti yöneticisine söylediğini rahatlıkla ifade edebilirim' dedi" ifadelerine yer verdi.
"GEREKİRSE AYRI PARTİ KURARIM"
CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in bu sözlerini ittifak sinyali olarak değerlendiren İYİ Partili bazı isimler bu konudan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. O isimlerin başında gelen kişilerden birinin ise Bilge Yılmaz olduğunu açıkladı.
Sözlerinin devamında kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın radikal bir ittifak karşıtı olduğu, İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım' dediği İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...
- Memura, emekliye 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle okkalı artış! %57'lik maaş zam tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
- 2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- 2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...
- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları
- Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
- Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!
- Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...
- Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!
- Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
- Emeklilere beklenen müjde geldi! Sabah 06.00'da duyuruldu: Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! 7.500, 8.125, 8.750 TL...