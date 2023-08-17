Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na veryansın: Sırada sen varsın Eko! Uyan artık korkak herif
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı konusunda geri adım atarak yeniden İBB Başkanlığına aday olacağına yönelik sinyaller vermesi sosyal medyada platformu Twitch’te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un tepkisine neden oldu. Sonuç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sırada sen varsın Eko! Uyan artık korkak herif. Kaybetmen için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına aldığı ittifak ortaklarına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE PLANI
Kılıçdaroğlu'nun bu durumu parti içinde büyük rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlattı. Hatta bir internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, Zoom üzerinden CHP'nin önde gelen isimleriyle adeta Kılıçdaroğlu'na karşı "darbe toplantısı" düzenledi.
İBB ADAYLIĞI İÇİN SİNYAL VERDİ
İmamoğlu'nun bu toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Salı günü yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na karşı geri adım attığı görülen İmamoğlu, İBB Başkanlığı adaylığı için sinyal verdi.
"İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaması üzerine havlu atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaparak "İstanbul'a mühürlüyüm." ifadelerini kullandı. 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi açıkça "adayım" diyemeyen İmamoğlu, "İstanbul için yeniden yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'DE LİDERLİĞİ İÇİN KİMİ DESTEKLEYECEK?
Ekrem İmamoğlu ayrıca yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'i işaret etti. İmamoğlu "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR"
Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu konuşma sonrasında Özgür Özel çarpıcı ifadeler kullandı.
Özel İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu ifade ederken, İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır." sözlerini yorumladı. Özel "İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var" ifadelerini kullandı.
JAHREIN SERT SÖZLERLE UYARDI
Sosyal medyada platformu Twitch'te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki son gelişmeleri sosyal medya hesabından yorumlarken İmamoğlu'na seslendi.
"UYAN ARTIK KORKAK HERİF"
"Sırada sen varsın Eko! Uyan artık korkak herif. 2018 seçimlerinde KK nezdinde ne ülkenin, ne geleceğimizin, ne seçimlerin, ne akp'nin kazanmasının, hiçbir b.kun öneminin olmadığını net bir şekilde gördük."
"KAYBETMEN İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"
Evet elinde İBB var ama kaybetmen için elinden geleni yapacak. Bu seçimlerin onun için tek anlamı kendisine karşı sivrilen seni yemek olacak. Başka hiçbir şey umrunda değil. Bol şans Ekocuğum.
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