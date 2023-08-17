Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç’tan Ekrem İmamoğlu’na veryansın: Sırada sen varsın Eko! Uyan artık korkak herif

CHP'DE LİDERLİĞİ İÇİN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Ekrem İmamoğlu ayrıca yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'i işaret etti. İmamoğlu "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR"

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu konuşma sonrasında Özgür Özel çarpıcı ifadeler kullandı.

Özel İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu ifade ederken, İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır." sözlerini yorumladı. Özel "İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var" ifadelerini kullandı.