Malatya’daki ağır hasarlı binanın dinamitle yıkım anı A Haber ekranlarında! 280 kilogram patlayıcı döşendi! 1400 bina daha yıkılacak...

6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da yıkıldı. Bunun yanında ağır hasar alan binalar da tahliye edilirken, bu konutların da yıkımlarına başlandı.