Malatya'daki ağır hasarlı binanın dinamitle yıkım anı A Haber ekranlarında! 280 kilogram patlayıcı döşendi! 1400 bina daha yıkılacak...
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede zemin hareketliliği sürerken dün akşam saatlerinde Malatya'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bir metruk bina yıkılırken bazı ağır hasarlı binalar da yan yattı. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımları tüm hızıyla sürerken 13 katlı bir binanın dinamitle yıkım anı A Haber kameralarına yansıdı. A Haber muhabiri Barış Türel o anlarda yıkım çalışmaları hakkında bilgi verirken "280 kilogram patlayıcı döşendi ve 3500 delik açıldı. Malatya genelinde 1400 bina bu şekilde yıkılacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da yıkıldı. Bunun yanında ağır hasar alan binalar da tahliye edilirken, bu konutların da yıkımlarına başlandı.
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Yaşanan deprem sonrası korku yaşayan vatandaşlar gece sokağa inerek evlerine girmedi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 22 YARALI
Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun.
1400 BİNA YIKILACAK
Malatya genelinde 1400 bina bu şekilde yıkılacak. Polis ekipleri de bu yıkımlar esnasında geniş çaplı güvenlik önlemi alıyor.
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