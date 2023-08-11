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Malatya'daki ağır hasarlı binanın dinamitle yıkım anı A Haber ekranlarında! 280 kilogram patlayıcı döşendi! 1400 bina daha yıkılacak...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Malatya’daki ağır hasarlı binanın dinamitle yıkım anı A Haber ekranlarında! 280 kilogram patlayıcı döşendi! 1400 bina daha yıkılacak...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede zemin hareketliliği sürerken dün akşam saatlerinde Malatya'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bir metruk bina yıkılırken bazı ağır hasarlı binalar da yan yattı. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımları tüm hızıyla sürerken 13 katlı bir binanın dinamitle yıkım anı A Haber kameralarına yansıdı. A Haber muhabiri Barış Türel o anlarda yıkım çalışmaları hakkında bilgi verirken "280 kilogram patlayıcı döşendi ve 3500 delik açıldı. Malatya genelinde 1400 bina bu şekilde yıkılacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da yıkıldı. Bunun yanında ağır hasar alan binalar da tahliye edilirken, bu konutların da yıkımlarına başlandı.

MALATYA YİNE SALLANDI

Dün akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem de bölgedeki çoğu ilde hissedilirken büyük paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Yaşanan deprem sonrası korku yaşayan vatandaşlar gece sokağa inerek evlerine girmedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 22 YARALI

Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun.

YIKIM ANI A HABER KAMERALARINDA

Yaşanan depremlerin ardından Malatya genelinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Malatya Yeşilyurt Bostanbaşı mahallesinde 13 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımın gerçekleştirildiği anlar A Haber kameralarına yansıdı.

280 KG DİNAMİT DÖŞENDİ

280 kilogram patlayıcının döşendiği ve 3500 deliğin açıldığı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. İş makineleri en fazla 7 katlı binaları yıkabiliyor bundan sonrası 'kontrolsüz yıkım' oluyor. Yıkım sonrası büyük bir toz bulutu oluştu.

1400 BİNA YIKILACAK

Malatya genelinde 1400 bina bu şekilde yıkılacak. Polis ekipleri de bu yıkımlar esnasında geniş çaplı güvenlik önlemi alıyor.

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