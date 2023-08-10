Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! İlk detaylar belli oldu! Son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin ilk detayları paylaşırken 1 metruk binanın yıkıldığını iki ağır hasarlı binanın ise yan yattığını ifade etti. Bakan Yerlikaya ayrıca "Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirdi. Gürkan ayrıca yaşanan depremin şiddetli olduğunu ifade etti.
VALİ HULİSİ ŞAHİN: YARALI İHBARI ALDIK
Malatya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık." ifadelerini kullandı. Şahin vatandaşları ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyardı.
VATANDAŞLAR SOKAĞA İNDİ
Öte yandan büyük korkuya neden olan deprem çevre illerde hissedilirken, vatandaşlar sokağa indi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 22 YARALI
Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun.
BAKAN KOCA: OLUMSUZ BİLDİRİM YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
DİYARBAKIR'DA DA HİSSEDİLDİ
Malatya'da meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Diyarbakır'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özhaseki: Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.
Deprem Uzmanı Alican Kop Malatya'da yaşanan depremi A Haber ekranlarında yorumladı.
6 ŞUBAT'IN YANSIMALARI
Bölgede ağır hasarlı binalar var onların yıkılma ihtimali var. Yaşadığımız depremler 6 Şubat depreminin yansımaları. Bu sıradan bir deprem değildi. Levhalar arasında büyük bir hareket oldu.
BU DEPREMLER SON DERECE NORMAL
Ortaya çıkan enerji ile birlikte diğer hat üzerinde enerji birikmeye başladı. Bu depremler son derece normal. Deprem bölgesinde bir kırık oluşmuştu. Bu kırıkla ilgisi olabilir bu deprem.
BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEKTİR
Bu tarz depremler birkaç yıl daha devam edecektir. Ağır hasarı binalardan uzak durulmalı.
KUZEY ANADOLU HATTINI ETKİLER Mİ?
Marmara içinde bir deprem bekleniyor. Bu da kırılmak üzere. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bingöl'den doğuya doğru olan segmenti üzerinde uzun süredir hareket yok. Bu depremin o segmenti etkileyebilir.
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