Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem! İlk detaylar belli oldu! Son depremler listesi...

"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirdi. Gürkan ayrıca yaşanan depremin şiddetli olduğunu ifade etti.

VALİ HULİSİ ŞAHİN: YARALI İHBARI ALDIK

Malatya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık." ifadelerini kullandı. Şahin vatandaşları ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyardı.