CHP'de değişim rüzgarına Sezgin Tanrıkulu da katıldı: Önümüzdeki seçimlerin yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor
Seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti içinde başlatan değişim hareketine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Son olarak CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da değişim çağrısı yaparken "Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu ayrıca bu durumun değişim ve yenilenmeden geçtiğini vurguladı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek mücadeleye devam mesajı verdi.
DEĞİŞİM HAREKETİ BAŞLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına karşı isyan bayrağı açan ve değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler dikkat çekerken, Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Tanju Özcan partiden ihraç edildi.
BİR ÇIKIŞ DA SEZGİN TANRIKULU'DAN
Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden CHP'nin önde gelen isimleriyle düzenlediği ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantısı gibi algılanan toplantı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Her geçen gün Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde farklı bir ses çıkarken, bir çıkış da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.
DEĞİŞİM VE YENİLENME VURGUSU
Tanrıkulu, alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.
"Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." diyen Tanrıkulu, "Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor." diye konuştu.
"ÖZ ELEŞTİRİ MEKANİZMASINI DEVREYE SOKAMADIK"
Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bizim meselemiz, ben daha önceki görüşlerimi de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi, kendi üyelerini tatmin edecek bir süreç değil. Partimizin meselesi, bize oy vermiş ve oy verebilecek bütün seçmeni tatmin edebilecek bir öz eleştiri mekanizmasını devreye sokmuş olmasıydı. Ama sokamadık maalesef. Dolayısıyla, üyelerimizle bir kurultay sürecini başlattık. Bir milyon 300 bin üyemiz var ama onu da ifade edeyim. Mahalle kongreleri yapıldı. İstanbul'da, büyük kentlerde üyelerimizin çok az bir kısmı ilgi gösterdi. Bu da bir gerçek aynı zamanda. Dolayısıyla başka bir mekanizmanın hızla devreye sokulması lazım ki, bunu parti meclisinde önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım. Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor."
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