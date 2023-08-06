CHP’ye yönelik bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun İstanbul’dan aday göstermeyecek! Mustafa Sarıgül’ün gizli planı ne?

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.