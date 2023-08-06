06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP'ye yönelik bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun İstanbul'dan aday göstermeyecek! Mustafa Sarıgül'ün gizli planı ne?

CHP'ye yönelik bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun İstanbul'dan aday göstermeyecek! Mustafa Sarıgül'ün gizli planı ne?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
ABONE OL
CHP’ye yönelik bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun İstanbul’dan aday göstermeyecek! Mustafa Sarıgül’ün gizli planı ne?

Seçimlerde aldığı mağlubiyet sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere parti içindeki bazı isimler bayrak açtı. İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı adaylığı için sinyaller verirken, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İBB adaylığı için bile aday göstermeyeceği konuşuluyor. CHP içinde yaşanan son gelişmeleri DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi yorumladı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmayarak seçimdeki mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Diğer yandan CHP içerisinde yaşanan değişim hareketi de her geçen gün büyürken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE

CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

CHP'de yaşanan son gelişmeleri DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi A Haber ekranlarında yorumladı.

İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DAN ADAY GÖSTERMEYECEK

CHP'de yapılan delege seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoğunluğu elde ettiği görülüyor. 1300 delegeden 700'ünü alan işi bitirecek. Bu noktada İmamoğlu da tribünlere oynayarak İBB adaylığını kurtarmaya çalışıyor. CHP İmamoğlu'nu İstanbul'dan aday göstermeyecek. Canan Kaftancıoğlu ile arasının iyi olmadığını herkes biliyor.

SARIGÜL'ÜN PLANI NE?

Sarıgül, Kılıçdaroğlu adına siyaset yapıyor. Geçmişte hayal ettiği şeylere yürümeye çalışıyor. Hayali CHP Genel Başkanlığı ama bugün değil. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu bu delege seçimlerinde eleyerek önümüzdeki kurultayda topa girmek istiyor.

KILIÇDAROĞLU ÇOK RAHAT

Delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu çok çok rahat. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. İmamoğlu ve Özel de 65-70 imza toplarsa girebilecek.

İmamoğlu yine şehir turuna çıkıyor!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA