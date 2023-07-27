27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Fırsatçılar durmak bilmiyor. İkinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili bir dizi önlemler alındı. Ancak fırsatçılar bunu delmenin de bir yolunu buldu. A Haber muhabiri Murat Dada fahiş fiyatların olduğu ilanlardaki araç sahipleri ile görüştü ve fiyat aldı. Bakın ikinci el araçların fiyatı sıfır araçları nasıl geçiyor...

A Haber
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:01
  • 1
  • 19
Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili bir dizi önlemler almıştı. İkinci el otomobillerin sıfır fiyatını aşmaması zorunluluğunu getirmişti. Fakat fırsatçılar durmak bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Ekibimizden Murat Dada ve kameraman İskender Demirel bu konuyu araştırdı. Fahiş fiyatların olduğu ilanlardaki araç sahipleri ile görüştü ve fiyat aldı.

FIRSATÇILARI A HABER DEŞİFRE ETTİ | VİDEO İZLE

  • 3
  • 19
Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

İkinci el araçların fiyatı yasaya uygun olarak yazılıyor. Fakat iletişime geçtiğinizde araçın extraları olduğu ve gerçek fiyatının daha fazla olduğu belirtiliyor.

  • 4
  • 19
Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

İlanların bazılarında bakın şu ibareler yer alıyor. PPF kaplı, paketler ile ilanın bazı özellikler ilan fiyatına dahil edilmemiştir.

  • 5
  • 19
Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Yani ilan fiyatının dışında bir fiyat verecekler size.