Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil

Fırsatçılar durmak bilmiyor. İkinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili bir dizi önlemler alındı. Ancak fırsatçılar bunu delmenin de bir yolunu buldu. A Haber muhabiri Murat Dada fahiş fiyatların olduğu ilanlardaki araç sahipleri ile görüştü ve fiyat aldı. Bakın ikinci el araçların fiyatı sıfır araçları nasıl geçiyor...