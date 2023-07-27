Hayalet evlere yakın markaj! Boş evde vergi telaşı
Kiralardaki zam sınırından memnun olmayanlar, evlerini boş tutarak yüksek kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sadece İstanbul'da bile boş tutulan ev sayısının yaklaşık 700 bin olduğu ortaya çıktı. Kiralık ev arzında büyük sıkıntıya neden olan bu durum için hükümet harekete geçti. Boş tutulan konutlara yüzde 150 vergi ödenecek.
Konutta fahiş kiranın önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı bir yıl daha uzatıldı. Ancak bu kez de piyasayı yüksek kira beklentisi ile boş tutulan hayalet evler bastı.
HAYALET EV SAHİPLERİ DİKKAT
Eviniz var ve kiraya vermiyorsunuz. Boş bırakmayı tercih ediyorsunuz. İşte o evler hayalet evlere olarak adlandırılıyor. Bu da ev bulunmadığı için kiraların artmasına neden oluyor. Eğer bir hayalet eviniz varsa ve kiraya vermezseniz ekstra vergi vermek zorunda kalabilirsiniz.
HAYALET EVLERE YÜKSEK VERGİ YOLDA
Yöntem İspanya'da uygulanıyor. Belirlenen süreden daha uzun süre evini kiraya vermeyenlerden İspanya'da yüzde 150 oranında emlak vergisi alınıyor. Aynı modelin Tükiye'de uygulanması söz konusu olacak. Bu noktada ilk önce boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak.
EVİNİ BOŞ TUTAN YANDI
Yani "kiracıyı çıkartamam" korkusu ile ya da daha yüksek kira geliri beklentisi ile evlerini bilerek boş tutanlar mercek altına alınacak. Hayalet evlerin, vergi baskısı ile sisteme dahil edilmesi, konut sayısının artması ile de kiraların düşmesi hedefleniyor. Yasal düzenleme ise yeni dönemde Meclis yolcusu.
FAHİŞ KİRAYA KARŞI ÇALIŞMA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı fahiş kira için de hazırlıklara başladı. Türk ceza kanununda yapılacak değişiklik ile fahiş kira artışı ile "haksız kazanç" elde eden ev sahiplerine bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilecek.
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