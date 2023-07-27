Hayalet evlere yakın markaj! Boş evde vergi telaşı

HAYALET EV SAHİPLERİ DİKKAT

Eviniz var ve kiraya vermiyorsunuz. Boş bırakmayı tercih ediyorsunuz. İşte o evler hayalet evlere olarak adlandırılıyor. Bu da ev bulunmadığı için kiraların artmasına neden oluyor. Eğer bir hayalet eviniz varsa ve kiraya vermezseniz ekstra vergi vermek zorunda kalabilirsiniz.