Türkiye’nin sağlıkta geldiği nokta! 18 cm tümör temizlendi protez kaburga takıldı

Prof. Dr. Recep Demirhan, "Cilt, cilt altı kas dokusu ve kaburgalarla birlikte bu tümörü çıkardık. 3D yazıcı ile hastaya özgü bir protez ürettirdik. Bu hastamızda göğüs duvarındaki 18'e 12 cm kitleyi tüm katları ile birlikte çıkarıp oraya titanyumdan ürettirdiğimiz protezi uyguladık." dedi.