Türkiye’nin sağlıkta geldiği nokta! 18 cm tümör temizlendi protez kaburga takıldı
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tıbbi teknoloji ile cerrahi müdahalenin birleştiği "A Grubu Özellikli" ameliyatlar yapılıyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bir kanser hastasının göğüs duvarındaki 18 santim büyüklüğündeki tümörü çıkartarak hastaya üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen protez kaburgayı nakletti.
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde her gün yaklaşık 13 bin hastaya hizmet veriliyor ve 200 ameliyat gerçekleştiriliyor.
A Haber'e konuşan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Recep Demirhan, "Acil hariç 40 tane aktif ameliyathanemiz var. 5 tane de acilde hizmet veren ameliyathanemiz var." dedi.
Göğüs duvarında tümör olan bir erkek hastanın da hastaneye başvurması üzerine ameliyat edilmesine karar verildi. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Recep Demirhan, 18 santimlik tümörle birlikte hastanın kaburga kemiklerinden bir kısmını da keserek Bilişim Vadisi'nde 3D yazıcı teknolojisi ile üretilen protez kaburgayı hastaya nakletti.
Prof. Dr. Recep Demirhan, "Cilt, cilt altı kas dokusu ve kaburgalarla birlikte bu tümörü çıkardık. 3D yazıcı ile hastaya özgü bir protez ürettirdik. Bu hastamızda göğüs duvarındaki 18'e 12 cm kitleyi tüm katları ile birlikte çıkarıp oraya titanyumdan ürettirdiğimiz protezi uyguladık." dedi.
Prof. Dr. Recep Demirhan, operasyonla hastanın vücudundan tamamen tümörün temizlendiğini belirtti
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