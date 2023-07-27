Toplu sözleşmede gözler 1 Ağustos’ta! Takvim nasıl işleyecek? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Görüşmelerin 1 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu sadece Memur-Sen ile yapılan genel bir görüşme değil her hizmet kolunda ayrı ayrı görüşmeler oluyor. Büro kolu, sağlık kolu hepsi ayrı ayrı görüşmeler yapıyor. Her birinin farklı çalışma şartları ve talepleri var. Dolayısıyla uzun süreçli bir çalışma dönemi.