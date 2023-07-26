Kira ve ev fiyatlarını düşürecek yöntem! Boş evde vergi düzenlemesi yolda

ÜÇÜNCÜ EVE VERGİ ÖNERİSİ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da boş konut vergisinin sahte sözleşmelere yol açabileceğini, bu nedenle sıkı denetim gerektiğini dile getirdi. Boş konutların yanında gayrimenkul zenginlerine de ek vergi gelmesi gerektiğini söyleyen Akçam, "Bir vatandaşın bir, iki evi var ama üçüncüsünü alıyorsa ek vergi ödemeli. Barınma sorununun çözümü için gayrimenkul bir süre kazanç kapısı olmakta çıkmalı" diye konuştu.

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, kira artışına yüzde 25 zam sınırının bu yıl da uzatılması nedeniyle birçok mülk sahibinin evini satma yoluna gittiğini hatırlattı ve şunları söyledi: Şimdi boş eve ek vergi gelmesi nedeniyle 'evimi satın' talepleri hızlanacak. Önümüzdeki dönemde ikinci elde satılık arzında artış bekliyoruz.