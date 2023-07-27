27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu: İmamoğlu'nu siyaseten döverler Muharrem İnce'den beter ederler

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu: İmamoğlu'nu siyaseten döverler Muharrem İnce'den beter ederler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2023 22:10
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplum CHP'de lider değişimi istiyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu çıkışını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu A Haber ekranlarında yorumladı. Cevizoğlu İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin "İçeriği zayıf, çocukça yazılmış, siyasi değeri olmayan bir metin" ifadelerini kullanırken "Siyaseten kendisini döverler Muharrem İnce'den beter ederler. Onu hastanelik etmişlerdi İmamoğlu'na ne yaparlar bilmem." dedi. CHP'deki son durumu da değerlendiren Cevizoğlu "CHP'de bugün herkes brütüs olmuş durumda. Sezar'ları bile yok. Kılıçdaroğlu bile Sezar olmuş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Hulki Cevizoğlu’ndan İmamoğlu’na sert sözler
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Ekrem İmamoğlu yarın adaylığını açıklayabilir
Ekrem İmamoğlu yarın adaylığını açıklayabilir
Açık Deniz Teknolojileri Merkezi!
Açık Deniz Teknolojileri Merkezi!
İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
Tahıl koridorunda Rusya’nın talebi ne?
Tahıl koridorunda Rusya'nın talebi ne?
Dünyayı bekleyen büyük felaket!
Dünyayı bekleyen büyük felaket!
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
YKS’de tercihler nasıl yapılmalı?
YKS'de tercihler nasıl yapılmalı?
UFO’larda organik izler ne anlama geliyor?
UFO’larda organik izler ne anlama geliyor?
Fondaş Ruşen Çakır’dan CHP itirafı!
Fondaş Ruşen Çakır'dan CHP itirafı!
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
Daha Fazla Video Göster